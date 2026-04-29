Boca Juniors sufrió una dura derrota en Belo Horizonte al caer por 1 a 0 ante Cruzeiro en un encuentro caliente correspondiente a la tercera fecha de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Claudio Ubeda no solo perdió su invicto de 14 partidos, sino que además cedió la cima del Grupo D y quedó como escolta.

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El encuentro tuvo un quiebre con la polémica expulsión de Adam Bareiro, una decisión arbitral muy discutida que dejó al equipo argentino con diez jugadores y condicionó el desarrollo del partido. A partir de allí, el conjunto brasileño tomó el control, mientras Boca nunca logró generar peligro real ni pateó al arco con claridad.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, a los 36 minutos del segundo tiempo llegó el gol de Cruzeiro. Tras una buena jugada colectiva, Kaio Jorge desbordó y asistió hacia atrás para la llegada de Neyser Villarreal, que definió para marcar el único tanto de la noche.

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🏆🇧🇷🇨🇴 NEYSER VILLARREAL PARA EL 1-0 DE CRUZEIRO EN LIBERTADORES ANTE BOCA. pic.twitter.com/IjpLxPmNsG — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026

Sobre el cierre, la tensión acumulada durante el partido explotó y hubo incidentes entre los futbolistas de Boca, que reaccionaron ante cargadas de los jugadores brasileños tras el pitazo final. Una noche negativa para el Xeneize, que deberá recuperarse rápido para volver a pelear por el primer lugar del grupo.

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⚠️🇧🇷🇦🇷 INCIDENTES ENTRE BOCA Y CRUZEIRO LUEGO DEL PARTIDO DE COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/vBThZBCp2n https://t.co/IC5bwYTuei — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026