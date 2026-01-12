El Aurinegro cayó en un partido cambiante y quedó eliminado ante Racing en Olavarría.

Corría el octavo minuto de tiempo recuperado en el segundo tiempo, Deportivo Norte de Mar del Plata resistía con lo que le quedaba de energía, ya que tenía un jugador menos, pero Racing consiguió el gol que evitó los penales justo antes del silbatazo final. La tristeza de saber que lo que se había remado, como una semejanza a lo que fue la temporada del equipo, caló hondo en el micro de regreso a la ciudad balnearia.

Izaguirre y Mujica pusieron rápidamente en ventaja a los locales. En 28 minutos Racing ganaba 2 a 0 y superaba a Norte en el global, tras el 2-1 de los marplatenses en la ida. Antes de terminar el primer tiempo, la expulsión que sufrió Gerónimo Fernández dejaba todavía más cerca del abismo al equipo de Mauricio Di Martino.

No obstante, Norte reaccionó en el complemento y el ex Kimberley, Leonardo Verón, clavó el descuento en el partido y decretó el empate en el marcador global. El local empujó pero nada parecía torcer el destino, el de los penales. Cuando el árbitro sumó un minuto más a los siete que agregó, solo parecía que alcanzaba para el pitazo del cierre. Sin embargo, Luciano Rojas capturó un rebote y en la última jugada le dio la clasificación a Racing de Olavarría.

A Deportivo Norte le quedó la bronca, el dolor y la tristeza. Porque en toda la temporada fue un equipo luchador, accedió a la instancia de Playoffs en el Torneo Regional Amateur y quedó afuera de la definición de la Región Pampeana Sur cuando parecía que tenía las de ganar en los penales. Más allá de lo sucedido, el plantel dejó en alto a la institución ratificando junto al cuerpo técnico y los dirigentes las ambiciones del club del barrio de La Perla.

