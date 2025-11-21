Fin del sueño para los marplatenses en la Davis
Argentina perdió 2 a 1 contra Alemania y quedó afuera en la primera eliminatoria del Final 8.
En una suerte de Cuartos de Final, el inicio de las rondas mano a mano que definen la Copa Davis en Italia puso a la Argentina frente con Alemania. En el primer single, Tomás Etcheverry le dio el punto de ventaja a la Albiceleste. Pero Zverev sacó a relucir su jerarquía e igualó la serie al vencer a Cerúndolo.
La definición, entonces, quedó a merced del dobles. Allí se presentó el marplatense Horacio Zeballos junto a Andrés Molteni. Del otro lado de la red, Krawietz-Puetz dando batalla. La dupla argentina se quedó con la primera manga del match por 6-4, pero a partir de la segunda el dominio fue europeo.
No obstante, la lucha de los argentinos hizo sudar hasta la última gota a los alemanes. El tie break definió el segundo set y, en el tercero, el desempate terminó 12 a 10. Un tremendo juego que lamentablemente terminó con victoria de Alemania y eliminación para Argentina.
El marplatense Francisco "el Tiburón" Comesaña formó parte del combinado nacional, convocado por el capitán Javier Frana, aunque no participó en el court.
