"Me invade la emoción y el dolor"

La derrota del domingo fue el detonante de un ciclo que ya venía golpeado. El equipo arrastraba una preocupante racha: diez caídas en las últimas quince fechas, dificultades para sostener una identidad de juego y una estructura que dejó de ofrecer resultados. El partido ante Bolívar en la Copa Argentina terminó por profundizar la crisis de un River que no encuentra funcionamiento ni respuestas individuales independienteme del partido del ultimo domingo frente a velez.

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo estuvo lejos de las expectativas: rendimiento irregular, resultados esquivos y mercados de pases que no lograron potenciar al plantel. Así, el técnico mas prestigioso en la historia del club decidió cerrar una etapa compleja y tormentosa.

El próximo jueves dirigirá su último partido en el estadio Estadio Monumental, cuando River reciba a Banfield. Será una despedida cargada de emociones para quien, durante casi diez años de éxitos trascendentales, transformó para siempre la historia millonaria.

En su primera etapa como entrenador, Gallardo construyó una era dorada: conquistó catorce títulos entre competencias nacionales e internacionales, devolviendo a River a la cima del continente y marcando uno de los ciclos más gloriosos en la historia de la institución de Núñez.

La etapa dorada comenzó en 2014 con la obtención de la Copa Sudamericana, el primer gran logro de su ciclo. En 2015, River vivió un año inolvidable al conquistar la Recopa Sudamericana y, especialmente, la Copa Libertadores, el torneo más prestigioso del continente. Ese mismo año sumó también la Copa Suruga Bank, consolidando su dominio internacional.

En 2016 volvió a ganar la Recopa Sudamericana y añadió un título local con la Copa Argentina, trofeo que repetiría en 2017. La cosecha continuó en 2018 con la Supercopa Argentina y una nueva consagración en la Copa Libertadores,frente a su clásico rival, en Madrid.

En 2019 sumó otra Recopa Sudamericana y una nueva Copa Argentina, manteniendo la competitividad en todos los frentes. Finalmente, en 2021 cerró otra temporada brillante al conquistar la Supercopa Argentina, la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones 2021.

Así, el ciclo de Gallardo quedó marcado por una identidad de juego definida, protagonismo internacional y una mentalidad ganadora que devolvió a River Plate a la cima del fútbol sudamericano, convirtiéndose en una de las eras más exitosas de la historia del club.