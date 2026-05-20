El presidente del Colegio de Martilleros, Guillermo Rossi, se mostró muy optimista respecto al movimiento que registrará Mar del Plata durante el próximo fin de semana largo. Destacó que las proyecciones son altamente positivas, ya que es habitual que el público elija este destino para tomarse unos días de descanso.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Rossi puntualizó que el perfil del visitante actual va más allá del ocio tradicional: “Como cada fin de semana largo en nuestra ciudad tenemos muy buenas expectativas, de un turismo que viene a pasar unos días de descanso”, señaló. Y agregó que “ya han tomado mucha fuerza lo que es el turismo de compra e inversión”.

En ese sentido, el martillero remarcó el impacto económico directo que este fenómeno genera en el sector que representa y en toda la cadena productiva local. Explicó que este tipo de viajes de negocios e inversión resulta clave para motorizar la economía local, afirmando que es un movimiento “muy importante también para nuestra actividad y, bueno, para la ciudad en general”.

Ads

Puede interesarte

Además, indicó que el beneficio no se limita únicamente al sector hotelero y gastronómico, sino que derrama de forma directa en el sector de bienes raíces.

Según Rossi, las bondades del fin de semana largo se ven potenciadas por la llegada “no solamente de aquellos que vienen a pasar unos días y a disfrutar de nuestra ciudad, sino también aquellos que vienen a invertir, que realmente es importante para el mercado inmobiliario y para todos los sectores que dependen de la actividad inmobiliaria”.

Ads