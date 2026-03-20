La medida alcanza a vehículos de carga de más de siete toneladas y apunta a facilitar el flujo vehicular hacia Mar del Plata y otros puntos de la Costa Atlántica, en un contexto de fuerte movimiento turístico.

Ads

Según se detalló, en la Autovía 2 el tránsito pesado estará restringido hasta las 14:00 horas del sábado 21 de marzo en sentido hacia los centros turísticos.

En tanto, el martes 24 de marzo, las limitaciones regirán para el regreso. Los camiones no podrán circular entre las 14:00 y las 23:59 en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ads

Este #FinDeSemana tendremos restricción de tránsito pesado 🚛 en nuestras rutas y autopista 🛣️



📍 Sentido a la Costa Atlántica:

Viernes de 18:00 a 23:59 hs

Sábado de 06:00 a 14:00 hs



📍Sentido a Capital Federal:

Martes de 14:00 a 23:59 hs #AUBASATeCuida… pic.twitter.com/UZXe0OZtn1 — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) March 20, 2026

Desde el organismo explicaron que estas medidas buscan reducir la congestión vehicular y mejorar las condiciones de seguridad vial durante los días de mayor circulación, tanto en el ingreso como en el egreso de los destinos turísticos.

A su vez, Vialidad Provincial difundió una serie de recomendaciones para quienes transiten por las rutas bonaerenses: circular con luces bajas encendidas; contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente; respetar las velocidades máximas y mínimas; utilizar siempre el cinturón de seguridad; no realizar sobrepasos en zonas con doble línea amarilla; y evitar el consumo de alcohol antes de conducir.

Ads