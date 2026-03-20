De cara al fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, señaló que el nivel de reservas hoteleras se ubica en torno al 40%, según la última medición realizada.

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El dirigente explicó que se trata de un fin de semana que “se reparte” con el próximo feriado de Semana Santa, lo que incide directamente en la decisión del público. “Cuando hay dos fines de semana largos muy cercanos, la gente suele elegir uno u otro, y no se generan picos de ocupación en ambos”, indicó.

Además, Szkrohal remarcó que las condiciones climáticas también juegan un rol importante, ya que se prevén lluvias para el sábado, lo que impacta en las reservas. A esto se suma la situación económica: “El poder adquisitivo de la gente también influye y limita la demanda”, sostuvo.

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No obstante, desde el sector mantienen expectativas en la demanda espontánea, especialmente del turismo de cercanía, que suele definirse sobre la fecha. “Esperamos que entre hoy y mañana se pueda incrementar un poco el nivel de ocupación”, concluyó.

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