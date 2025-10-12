Durante el fin de semana, se desplazaron por el país 1.440.000 turistas, un 2,1% más que en 2024, aunque la estadía promedio se redujo a dos noches, frente a las 2,4 del año pasado, lo que representa una caída del 16,7% en la duración de los viajes.

“Se trata de viajes más cortos y planificados a último momento, en un contexto de buen clima y necesidad de descanso tras varias semanas sin feriados largos”, señaló la cámara empresaria.

El gasto promedio diario por turista fue de $91.190, un 1,5% menor en términos reales que en 2024, reflejando un comportamiento más austero, aunque se mantuvo el consumo en alojamiento, gastronomía y transporte. En total, los visitantes dejaron $262.627 millones, con una baja del 16,2% real frente al año pasado.

Durante estos días, se registró también un notable flujo de argentinos hacia Chile, motivado por un tipo de cambio favorable, diferencias de precios en indumentaria y tecnología, y promociones en supermercados, generando largas filas en los pasos fronterizos y un marcado incremento en los viajes de compras.

Turismo en la Provincia de Buenos Aires

En la provincia, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 65%, con picos del 70% en varias localidades turísticas. Los destinos más buscados fueron Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Villa Gesell y Tigre.

En Mar del Plata, las reservas iniciales alcanzaron el 55%, estimándose una ocupación cercana al 60%, con más de 100.000 visitantes, incluidos 40.000 jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses 2025.

Tandil alcanzó el 70% de ocupación, con 11 de 24 establecimientos al 100% de su capacidad. Pinamar y Villa Gesell mantuvieron niveles cercanos al 60%, mientras que Tigre se consolidó como destino preferido para escapadas de un día.

Chascomús registró una ocupación del 70%, con estadías promedio de tres días y dos noches.

Balance turístico enero-octubre 2025

En lo que va del año, seis fines de semana largos movilizaron 10.270.940 turistas, generando un movimiento económico de $2.366.419 millones, equivalentes a US$1.670 millones, según CAME.

Fuente: Dib