Mar del Plata se prepara para un fin de semana largo con una agenda cultural cargada de propuestas. Habrá teatro, música en vivo, muestras de arte, cine, danza y recorridos guiados por diferentes espacios de la ciudad, con actividades pensadas tanto para vecinos como para quienes eligen la costa para descansar.

Entre las opciones se destacan exposiciones de artistas locales, espectáculos gratuitos en espacios municipales y eventos familiares al aire libre que complementan el movimiento turístico propio de esta época del año. La diversidad de actividades permite que cada visitante arme su propio recorrido cultural sin necesidad de grandes gastos.

Además de la programación artística, el clima y las playas aportan el marco ideal para combinar descanso con entretenimiento. La ciudad busca consolidarse como un destino completo, ofreciendo cultura, gastronomía y paseo en un solo fin de semana.

Con propuestas que van desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo, Mar del Plata encara estos días como una oportunidad para que todos disfruten de una agenda amplia y dinámica que acompaña el pulso de la temporada que se aproxima.

