Fin de semana largo: los controles en las rutas bonaerenses destacan una baja en los casos positivos de alcoholemia
Durante el último fin de semana extra largo, AUBASA llevó adelante un amplio operativo de control de tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires y destacó una disminución en los casos positivos de alcoholemia.
Según informaron, se realizaron un total de 6.085 controles, de los cuales solo 38 arrojaron resultado positivo de alcohol en sangre, lo que representa un bajo porcentaje en relación al total de conductores testeados.
Desde la empresa señalaron que estos números reflejan una mayor conciencia vial por parte de los automovilistas, en el marco de los operativos de prevención que se intensifican especialmente en fechas de alta circulación turística.
Cabe recordar que en las rutas bonaerenses rige la política de “tolerancia cero” al alcohol al volante. En ese sentido, los conductores que incumplen la normativa se exponen a severas sanciones, que incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, el secuestro del vehículo y la aplicación de multas económicas.
Los controles se desplegaron en distintos puntos estratégicos de la ruta con el objetivo de reducir siniestros y garantizar la seguridad de quienes transitan durante los períodos de mayor movimiento.
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