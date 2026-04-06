Tras un nuevo fin de semana extra largo por Semana Santa, que este año incluyó además el feriado del 2 de abril, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) difundió un informe sobre el movimiento comercial en la ciudad. El relevamiento mostró una caída del 1,9% en las ventas medidas en unidades físicas frente al mismo período de 2025.

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El trabajo fue elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DESE) de la entidad y comparó el desempeño del fin de semana XXL de 2026 con el registrado en igual fecha del año pasado.

En cuanto a las expectativas previas de los comerciantes, el 30,6% aseguró que se cumplieron totalmente, mientras que el 39% sostuvo que se cumplieron de manera parcial. En tanto, el 30,4% consideró que no se cumplieron.

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Sobre la afluencia turística, en cambio, la evaluación fue mayoritariamente positiva. El 69,4% de los comerciantes consultados afirmó que fue buena, mientras que el 30,6% la definió como regular.

El relevamiento se realizó en los principales centros comerciales a cielo abierto de Mar del Plata con mayor movimiento turístico, entre ellos el microcentro y Güemes. Entre los rubros analizados figuran indumentaria, calzado, marroquinería, chocolatería, regalería, óptica, librería, artículos regionales, accesorios y bijouterie, entre otros.

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