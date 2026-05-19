A pocos días del inicio de un nuevo fin de semana largo, en Santa Clara del Mar crece el optimismo dentro del sector turístico. Algunos complejos de alojamiento ya registran niveles de ocupación cercanos al 100%, impulsados por una estrategia basada en precios promocionales, financiación y una amplia oferta de servicios.

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Desde el sector señalaron que, frente al contexto económico actual, decidieron priorizar propuestas accesibles para las familias.

Las propuestas apuntan tanto al relax como al turismo familiar. Entre los servicios más buscados aparecen las piscinas climatizadas, espacios exclusivos para adultos, sectores recreativos para niños y accesos directos a la playa, además de áreas de parrillas y opciones gastronómicas dentro de los propios complejos.

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En el sector turístico local aseguran que continúan las consultas de último momento y prevén que durante las próximas horas se complete la capacidad disponible, anticipando un intenso movimiento turístico en la costa atlántica durante el receso.

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