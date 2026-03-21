En la antesala del fin de semana largo por el Día de la Memoria, desde el sector turístico de Mar del Plata anticipan un nivel de actividad moderado, lejos de los picos registrados durante la temporada de verano y el feriado de Carnaval. Así lo señaló Guillermo Rossi, quien estimó que la ocupación rondará el 40%, aunque no descartó que ese número pueda mejorar con el correr de los días.

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“Estamos en presencia de un fin de semana largo después de una temporada de verano con mucho movimiento y de un Carnaval también muy activo, y previo a Semana Santa. Por eso entendemos que va a ser un fin de semana tranquilo, con una ocupación no muy alta”, explicó en declaraciones a El Marplatense.

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En ese sentido, Rossi indicó que las reservas actuales marcan una tendencia moderada, pero mantienen expectativas de crecimiento a último momento. “Estimamos cifras alrededor de un 40%, ojalá que ese número vaya creciendo con el correr de los días y que la gente elija Mar del Plata para descansar”, expresó.

Asimismo, remarcó que el clima será un factor clave para definir el nivel de arribos. “También dependemos un poco del tiempo que tengamos en estos días”, sostuvo.

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Pese a este panorama, destacó que la ciudad mantiene un flujo turístico constante durante todo el año. “Mar del Plata siempre tiene movimiento los fines de semana, y más en este caso”, afirmó. Además, subrayó que este tipo de fechas también genera oportunidades vinculadas a la inversión inmobiliaria: “Es una posibilidad para que muchos se acerquen a planificar o concretar una inversión en la ciudad”.

De esta manera, el fin de semana largo se perfila con expectativas medidas, pero con la mirada puesta en un posible repunte de último momento que mejore los niveles de ocupación.