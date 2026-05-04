El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, trazó un balance del fin de semana largo por el Día del Trabajador y aseguró que la ocupación hotelera se ubicó en torno al 40%, con una leve mejora sobre el final.

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Según explicó, hasta el jueves por la tarde el nivel de reservas rondaba el 37%, pero algunas llegadas de último momento permitieron elevar el promedio general. En cuanto a la estadía, indicó que el pernocte fue corto, con un promedio de una noche y media.

En el sector gastronómico, la actividad estuvo por encima de un fin de semana habitual, aunque lejos de lo que suele generar un fin de semana largo fuerte. “Fue un movimiento tranquilo”, resumió, al tiempo que explicó que el hecho de que el feriado cayera viernes le quitó impulso turístico.

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Además, Szkrohal remarcó que el contexto económico influye directamente en el consumo: “Las dificultades en el poder adquisitivo hacen que la gente cuide mucho más sus gastos”. También aclaró que el porcentaje de ocupación se calcula sobre los hoteles abiertos, ya que durante el invierno varios establecimientos permanecen cerrados.

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