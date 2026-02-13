En la antesala del fin de semana largo de Carnaval, las expectativas en el sector inmobiliario turístico de Mar del Plata son alentadoras. En diálogo con El Marplatense, Guillermo Rossi, referente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, destacó el buen nivel de reservas registrado hasta el momento.

“Estamos con una ocupación promedio de un 80%, que quizás pueda llegar a un porcentaje mayor”, afirmó Rossi al analizar el movimiento previo al receso. En ese sentido, remarcó que, como suele ocurrir en estas fechas, las consultas continúan y no se descarta que el nivel de ocupación aumente con las reservas de último momento.

El referente del sector subrayó además que, pese al alto nivel de demanda, todavía hay opciones disponibles para quienes decidan viajar sobre la fecha. “Siempre hay disponibilidad igualmente. La oferta de Mar del Plata es muy grande, entonces siempre va a haber lugar”, explicó, en relación a la amplia variedad de departamentos y propiedades para alquiler temporario que ofrece la ciudad.

Por último, Rossi aseguró que las proyecciones son optimistas y que este fin de semana podría convertirse en el más fuerte de toda la temporada de verano. “Buena expectativa, buena cantidad de reservas. Creemos que va a ser el fin de semana más fuerte de toda la temporada”, concluyó.

Con estos números, el sector turístico local se prepara para uno de los momentos de mayor movimiento del verano, impulsado por el tradicional atractivo del Carnaval y la cercanía con los principales centros emisores de visitantes.