El Servicio Meteorológico Nacional informó que Mar del Plata tendrá hoy una jornada con cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones hacia la noche y vientos intensos, con una temperatura máxima prevista de 24° durante la tarde.

Según el pronóstico oficial, la temperatura descenderá hacia la noche hasta los 19°, en un contexto de inestabilidad climática que podría incluir precipitaciones aisladas. La probabilidad de lluvias alcanza el 40%.

Los vientos soplarán del sector noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora durante la tarde y aumentar su intensidad en las últimas horas del día.

Estas condiciones se extenderían durante todo el domingo, jornada en la que se esperan chaparrones y lluvias fuertes, junto con un marcado descenso de la temperatura. La máxima prevista para ese día será de 23°.

