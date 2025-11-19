Mar del Plata se prepara para un fin de semana extra largo con expectativas en crecimiento: las reservas hoteleras ya superan el 60% y podrían aumentar en las próximas horas gracias al pronóstico de buen clima, según informó UTHGRA Mar del Plata. El movimiento turístico es visto como un alivio para un sector que llega golpeado al cierre del año.

Ads

El secretario general del gremio, Pablo Santín, sostuvo que el flujo de visitantes representa “un impulso clave para la hotelería y la gastronomía”, actividades que atravesaron varios fines de semana largos con resultados flojos. En este contexto, consideró que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional puede convertirse en un punto de inflexión.

Santín remarcó que cuando el clima acompaña, “la ciudad se mueve”, y que este fin de semana de cuatro días podría funcionar como anticipo de una temporada que continúa con un nivel de incertidumbre alto. Aun así, destacó que el sector “necesita” un verano fuerte para recuperar terreno tras un 2025 complejo.

Ads

Puede interesarte

Desde UTHGRA valoraron el esfuerzo sostenido de los trabajadores para mantener el nivel de excelencia de los establecimientos locales y señalaron que la oferta gastronómica y hotelera de la ciudad “se renueva permanentemente”. En paralelo, avanzan obras gremiales como la nueva sede y la ampliación del Centro Recreativo, que incluirá una pileta climatizada y nuevas propuestas familiares.

De cara a la temporada, Santín definió a Mar del Plata como un destino “altamente competitivo” por su diversidad gastronómica, la variedad de hoteles y los atractivos naturales. Subrayó que estos factores consolidan a la ciudad como una de las más elegidas del país.

Ads

Para el gremio, el movimiento del próximo fin de semana no solo puede “recuperar parte de la actividad perdida”, sino también aportar ánimo en el cierre de un año difícil. La expectativa es que este impulso marque el camino hacia un verano más favorable para toda la cadena turística.