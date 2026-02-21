Hoy y mañana, la Playa Deportiva del EMDER, ubicada en la zona de Varese, será sede de actividades deportivas para todas las edades y niveles, organizadas por distintas instituciones junto al Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Se desarrollarán hoy entrenamientos infantiles de rugby organizados por el Comercial Rugby Club, con el objetivo de introducir a los más chicos en esta disciplina. Ese mismo día también tendrá lugar una Clínica de Verano de Flag Football a cargo de la Asociación Civil de Football.

Asimismo, hoy y mañana, de 09:00 a 17:00, se realizará el Encuentro de Futvoley FTV 2026, organizado por la Asociación Futvoley Argentina y la Escuela Futvoley Mar del Plata. Desde el EMDER se invita a la comunidad a participar y presenciar tanto las competencias como los entrenamientos.

Por otra parte, hoy de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, y mañana de 10:00 a 13:00, se llevarán adelante entrenamientos de Cestoball, destinados a personas de todas las edades.

Mientras tanto, en el Estadio Olímpico Justo E. Román, el sábado desde las 16:00 se disputará el Torneo de Atletismo María Peralta, uno de los eventos destacados del calendario deportivo local.

Además, el domingo se realizará la Competencia en Aguas Abiertas – Copa Club Náutico Mar del Plata, con sede en el Club Náutico Mar del Plata.

Se recordó que la Playa Deportiva del EMDER también se desarrolla la actividad gratuita Funcional Kids, destinada a chicos de 6 a 12 años, los martes y jueves de 09:00 a 10:30 y de 10:30 a 11:30. Para participar, deben presentarse con DNI y acompañados por un adulto responsable.