El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) informó las actividades que se disputarán este fin de semana en la ciudad. En principio, mañana comienza la actividad para el Campeonato Provincial Regata Capitán Navío César A. Somoza, competencia declarada de Interés Deportivo para Mar del Plata. La Clase Pampero será la encargada de animar las aguas del Centro Naval y de la costa local, aunque el viernes únicamente se llevará a cabo la apertura del parque náutico.

La organización tiene previsto realizar la ceremonia de inicio el sábado a las 11 para comenzar con la competencia oficial a partir de las 13:30. El domingo también se podrá disfrutar del evento desde las 11, mientras que a las 15:30 se largará la última prueba y a las 17 será la premiación.

En paralelo, el Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” será una vez más el escenario del Torneo Clausura Marplatense de Patín Velocidad. Luego de dos fines de semana consecutivos en los que se tuvo que suspender por las malas condiciones climáticas, el sábado se realizará la cuarta fecha del certamen, entre las 13 y las 20, a la vez que el domingo se procederá con la quinta fecha desde las 10 hasta las 17.

Ademas, la Plaza España será el escenario para este encuentro que comenzará a las 9, se desplegará por el Corredor Saludable y finalizará con música y mucha diversión para toda la familia. Para inscribirse hay que presentarse a partir de las 8:30 con DNI en el puesto de acreditación que se encontrará en la plaza.

Por otro lado, para este domingo estaba prevista la 40° edición del Mini Maratón de los Niños, pero por cuestiones climáticas se suspendió y se realizará el domingo 23 de noviembre. La actividad es organizada por la Escuela integral de deportes y recreación APAND y por la Asociación de empleados de Casinos Pro-ayuda a la niñez desamparada. Es una propuesta para chicas y chicos de 5 a 13 años. Habrá premios para participantes y actividades deportivas y recreativas a cargo de profesores del área de Recreación del EMDER.

