Fin de la temporada: Peñarol no pudo con Ferro y se despidió en octavos
Peñarol cayó este sábado por 84 a 68 frente a Ferro Carril Oeste en el Polideportivo Islas Malvinas y quedó eliminado de los playoffs de la Liga Nacional. El conjunto de Caballito cerró la serie por 3 a 1 y avanzó a la siguiente instancia.
Luego del triunfo conseguido el jueves para estirar la llave, el Milrayitas no logró repetir la actuación en el cuarto juego y terminó bajando el telón de su temporada ante su gente. Facundo Vázquez fue el máximo anotador del equipo marplatense.
El arranque fue favorable para Peñarol, que comenzó mejor y logró ponerse en ventaja en los primeros minutos. Sin embargo, Ferro reaccionó rápido, dio vuelta el marcador y tomó el control del encuentro. En el segundo cuarto se produjo un momento determinante con la descalificación del entrenador Leonardo Costa, situación que golpeó al local.
A pesar de eso, Peñarol intentó mantenerse en partido con Al Thornton como principal referencia ofensiva y se fue al descanso abajo por 48 a 42.
En el tercer parcial, Ferro mostró su mejor versión y con un contundente tramo de juego sacó 20 puntos de diferencia, dejando prácticamente sentenciado el duelo. En el cierre, el Milrayitas buscó una reacción desde el empuje y la intensidad, pero la visita manejó la ventaja con autoridad.
Así, Peñarol se despidió de la competencia frente a un gran marco de público y ante un rival de los importantes de la categoría, cerrando una campaña que dejó la sensación de que podía haber dado algo más.
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