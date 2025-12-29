Mar del Plata se prepara para despedir el 2025 y un clima de optimismo moderado entre los principales sectores vinculados al turismo. A pocos días de Año Nuevo, tanto el rubro hotelero-gastronómico como el inmobiliario coinciden en que las expectativas son buenas y que el nivel de reservas ronda el 60%, un número alentador para esta etapa de la temporada.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), su presidente Darío Szkrohal señaló que el movimiento previsto para fin de año genera confianza, aunque remarcó la necesidad de analizar la evolución de la temporada con cautela.

“Respecto al mes de enero, pensamos en positivo, pero siempre teniendo en cuenta que esto hay que medirlo mes a mes porque no podemos generarnos falsas expectativas y tenemos que ser muy prolijos en la administración de nuestros negocios”, expresó.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, indicó que el sector inmobiliario turístico también registra un 60% de reservas para el cierre del año, especialmente en departamentos y casas destinadas a estadías cortas. Según explicó, el dato refleja una tendencia estable y una demanda que se activa con mayor fuerza a medida que se acercan las fechas clave.

Con propuestas gastronómicas, eventos al aire libre y el clásico ritual de recibir el Año Nuevo en la playa, la ciudad se posiciona nuevamente como uno de los destinos más elegidos para despedir el año. Empresarios y operadores coinciden en que el desafío será sostener el movimiento durante enero, apostando a una temporada que se consolide paso a paso.

