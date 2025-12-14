Axel Kicillof atraviesa el cierre de 2025 en medio de una marcada estrechez financiera que lo obliga a aplicar un plan de austeridad hasta, al menos, febrero de 2026, mientras el peronismo bonaerense vuelve a mostrar signos de implosión interna y el escenario político provincial se tensiona en varios frentes.

Ads

La Provincia llegó a diciembre con un Tesoro exhausto tras afrontar vencimientos de deuda con recursos corrientes, luego de que la Legislatura demorara la autorización para tomar nuevo endeudamiento. Aunque el proyecto finalmente fue aprobado, el Gobierno nacional aún no habilitó el tramo clave que permitiría oxigenar las cuentas bonaerenses, por lo que la gestión decidió restringir al máximo los gastos.

En este contexto, Kicillof priorizará salud, seguridad y asistencia social, mientras posterga aumentos salariales y reduce la ayuda financiera a los municipios. Si bien el pago del medio aguinaldo está garantizado, un nuevo incremento para los empleados públicos antes de fin de año aparece como prácticamente inviable, lo que agrega presión sindical y política.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, la frágil unidad peronista construida para las elecciones comenzó a resquebrajarse. La disputa por la vicepresidencia primera del Senado bonaerense y la futura conducción del PJ provincial reactivaron enfrentamientos entre kicillofistas, cristinistas y massistas, con cargos estratégicos y control de la agenda legislativa en juego.

El gobernador logró un triunfo táctico al avanzar con el endeudamiento, reduciendo su dependencia interna, pero ahora enfrenta un escenario de mayor confrontación política. Las discusiones por el reparto de poder en el Senado y el partido anticipan un verano caliente dentro del oficialismo provincial.

Ads

A este cuadro se suman tensiones en La Libertad Avanza y un vínculo cada vez más tirante con el PRO, lo que configura un cierre de año complejo en la política bonaerense, con austeridad económica, reacomodamientos de poder y una incertidumbre que se proyecta hacia 2026.

Fuente: Dib