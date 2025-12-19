En el marco de las fiestas de fin de año, un equipo territorial de la ciudad llevó adelante una jornada solidaria donde se entregaron 2000 canastas navideñas y bolsas de alimentos a familias del Partido de General Pueyrredon.

Las donaciones para poder realizar esta actividad fueron realizadas por el empresario Marcelo González.

La iniciativa tuvo como objetivo acompañar a los vecinos y vecinas en un difícil contexto económico, reforzando la presencia territorial y el contacto directo con la gente.

Durante la jornada, los integrantes del equipo dialogaron con vecinos de cada barrio, escucharon sus inquietudes y compartieron un mensaje de cercanía en vísperas de las fiestas.

Desde el espacio destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones solidarias, no solo en fechas especiales sino, como lo vienen haciendo hace tiempo, durante todo el año.

