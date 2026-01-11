Una fiesta en la arena de un espacio concesionado por la Municipalidad y controlado por la firma Mr. Jones despertó dudas sobre la supervisión y los permisos del evento. ¿Contaba con habilitación municipal? ¿Tenía el permiso del REBA para el expendio de alcohol?

Ads

Testigos aseguran que se consumía alcohol en un área donde tradicionalmente está prohibido y que no se observó presencia de personal de seguridad ni socorristas. ¿Fue suficiente la vigilancia durante el desarrollo de la fiesta?

Puede interesarte

La situación generó sorpresa entre vecinos y referentes locales, quienes se preguntan cómo se permitió que el evento se realizara en estas condiciones. “No puede no haberlo visto nadie en medio de Playa Grande. ¿Nadie levantó un teléfono o miró para otro lado?”, expresó un testigo.

Ads

El episodio vuelve a poner en debate la supervisión de eventos en espacios públicos, especialmente frente a la percepción de controles estrictos en locales privados, donde se exige habilitación y permisos para la venta de alcohol.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre si la Municipalidad o la Provincia (REBA) evaluarán sanciones o tomarán medidas respecto al evento, dejando a la comunidad con más preguntas que respuestas.

Ads