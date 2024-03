En el marco de la polémica por la organización de la Fiesta de la Medialuna Marplatense, uno de los autores del proyecto que desde hace dos años busca poder darle forma a esta celebración, José Antonio Bocanfusso, cuestionó los dichos del concejal de Vamos Juntos, Julián Bussetti, y se quejó porque “nunca respondió” a las consultas que le hicieron desde ese sector.

Se recuerda que desde el Sindicato de Pasteleros y Panaderos, junto con los directivos del proyecto original, denunciaron la “apropiación indebida de la idea” que lleva adelante Bussetti, destacando que ellos ya cuentan con los registros de la marca desde el año 2022 ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Esto motivó una acalorada reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo.

Para Bussetti, la acusación “no tiene asidero jurídico. Nunca realizaron ningún evento ni hubo expedientes en el Concejo Deliberante. Lo del plagio no es así. No estaba al tanto de esta supuesta fiesta. Es un producto de todos los marplatenses. Es una ridiculez lo que estamos discutiendo”.

En respuesta, Bocanfusso confió que “tenemos un antecedente que presentamos ante el INPI sobre el registro de la marca. Eso está en proceso todavía, ya próximo a cumplir dos años, esperando resolución. Pero ya está el antecedente y tenemos una nota que buscamos el Espacio Unzué para realizarla en 2023”.

En diálogo con El Marplatense, el empresario con experiencia en la realización de festivales como el Pre Cosquín y el Pre La Falda, destacó que “nos encontramos con el mismo proyecto, el mismo nombre”.

Sobre la acusación de Bussetti de que defienden algún interés privado, Bocanfusso se desmarcó: “No hacemos hincapié en el sector privado nomás. Por eso fuimos a buscar el aval de los gremios pasteleros y panaderos. No pensamos ni cobrar entrada ni nada por el estilo, que sea una fiesta de Mar del Plata, bien identificada. Nunca obtuvimos una ayuda directa de la parte gubernamental. Pensamos que es una fiesta cultural, turística, que beneficia a Mar del Plata para potenciar todo ese sector productivo”.

No obstante, el empresario resaltó que en un primer momento fueron convocados por Bussetti para charlar sobre esta iniciativa, pero que recibieron respuestas que no esperaban: “Dijo que no creía en los gremios, que no lo representaban. Nos pareció una respuesta un poco incoherente. Es subestimar un poco la mano de obra de la panadería y pastelería de Mar del Plata”.

Sin embargo, y tras un primer contacto en el que Bussetti se habría comprometido con que este sector participe de la organización de la Fiesta, nunca respondió a los mensajes. “Le respondí que nos explique cómo, pero nunca me respondió. Pasé por su despacho cuatro veces, nunca me atendió. El otro día me respondió en un tono muy soberbio, nos sentimos muy dolidos”, confió.

Y concluyó señalando que si bien Bussetti “habla de un tema de privados”, para Bocanfusso “el que tiene más interés es él, porque quiere seguir adelante convocando a las empresas y no a los trabajadores de este rubro”.