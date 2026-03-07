El Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, conocido como Villa Mitre, tiene este fin de semana una agenda con distintas propuestas para vecinos y turistas en la ciudad.

Entre las actividades se destaca “Festín”, mercado de platitos, un festival gastronómico que se realiza hoy y mañana de 12:00 a 22:00, con entrada libre y gratuita. La propuesta reúne distintos puestos de comida para que el público pueda probar variadas opciones culinarias.

Además del evento gastronómico, el espacio cultural contará con sus muestras habituales. Entre ellas se encuentra la exposición permanente “Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932)”, que recorre el crecimiento de la ciudad, su arquitectura y las costumbres de la época.

También se pueden visitar las muestras temporarias “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950” y “A 47 años de la primera estrella”, dedicada a Mar del Plata como subsede del Mundial 1978, con fotografías y objetos de colección.

Durante el fin de semana, el museo abre sus puertas de 14:00 a 18:00. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que estudiantes y jubilados pagan $2.900.

