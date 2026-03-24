En la Zona A, uno de los grandes focos estuvo puesto en la histórica victoria de El Siciliano, que superó 2 a 1 a Kimberley y logró su primer festejo en Primera División. Rodríguez y Zaragoza fueron los autores de los goles para el equipo conducido por Guillermo Zubiarrain.

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Sin embargo, la nota más impactante de la jornada la dio Once Unidos, que protagonizó una goleada fuera de lo común: 13 a 0 frente a Almagro Florida. El equipo mostró toda su potencia ofensiva con Manfredi como figura, firmando cuatro tantos y alcanzando los 9 en el torneo. El marcador se completó con el aporte de Carrasco (3), Muñoz, Nava (2), Larotonda, Baigorria y Garro.

En otro de los encuentros más atractivos, Argentinos del Sud se quedó con un triunfo clave por 4 a 3 ante General Mitre. El duelo fue parejo y cambiante, pero Leo Areal terminó siendo determinante para inclinar la historia a favor del conjunto de la Avenida Paso.

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En la Zona B, Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata repartieron puntos tras igualar 2 a 2 en un encuentro que concentró toda su intensidad en la primera mitad. Para el “Decano” los goles fueron de Elías Medina y Lucio Fernández. Por el lado del “Aurinegro”, Castañares y Duhart.

El equipo dirigido por Martín Quintas no logró sostener el nivel futbolístico que había mostrado en partidos anteriores, mientras que Norte evidenció dos caras bien marcadas: una más efectiva en el arranque y otra más contenida en el complemento. Por su parte, Atlético, apoyado en buenas individualidades, intentó imponer condiciones y fue en busca del resultado, pero no logró traducir ese dominio en ventaja en el marcador.

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Cadetes, por su parte, dio vuelta un partido complicado ante Talleres y lo venció con claridad por 4 a 1. Irigoyen fue la gran figura con tres conquistas, mientras que Pennisi también dijo presente en la red para sellar la victoria.

Otro que celebró fue General Urquiza, que consiguió su primer triunfo en el campeonato tras imponerse 2 a 0 frente a Unión, con goles de Soria y Reyna.

Con este desarrollo, la cuarta fecha dejó en evidencia el alto nivel ofensivo del torneo y un campeonato que se vuelve cada vez más competitivo, con resultados que empiezan a marcar tendencia pero sin dejar de lado la paridad.

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