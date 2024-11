Se puso en marcha la 39° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con una amplia propuesta de cortos y largometrajes de carácter nacional e internacional.

Al respecto, Jorge Stamadianos, director del encuentro cinematográfico, declaró en diálogo con Radio Mitre que “el Festival es algo simbólico del cine, han pasado un montón de gobiernos, pero es algo internacional que tiene un reglamento de acuerdo a la FIAP que controla. Lo que estamos haciendo justamente es celebrar el cine, más allá de algo partidario”.

En la misma línea, Gabriel Lerman, codirector del evento, se refirió a las muestras cinematográficas que tendrán lugar al mismo tiempo que el Festival, a pesar de que no participan de la organización: “No lo decimos de forma irónica, estamos contentos de que venga este otro grupo a traer más películas porque es más cine argentino, más propuestas en Mar del Plata al mismo tiempo que nuestro Festival”.

No obstante, “nosotros tenemos una mirada bastante internacional, vemos lo que pasa en otros lugares del mundo y desde ese punto de vista tomamos lo que hace el Sundace todos los años que comparte lugar con un Festival más pequeño que se llama Slamdance donde se pasan muchísimas más películas y lo aceptan porque enriquece la propuesta cinematográfica”, declaró.

“Acá va a ser lo mismo, tenemos 125 películas, un tercio de las cuales son argentinas, y si hay 35 películas más nacionales por las que no tuvimos que pagar derechos, encantados, bienvenidos”, continuó.

Por otro lado se refirió al conflicto entre el INCAA y planteo de Javier Milei sobre la cultura: “Del gobierno no voy a hacer comentarios. Dos cosas para rescatar, primero que Carlos Pirovano cuando nos convocó nos dio libertad total para elegir las películas y no hubo ninguna bajada partidaria o ideológica. Por esa razón aceptamos llevar adelante el Festival, lo que celebramos muchísimo”.

“Lo segundo es que la industria cinematográfica a nivel mundial está sufriendo una crisis y una evolución en su paradigma del negocio, financiamiento, está cambiando y nadie sabe muy bien. Es muy compleja la discusión, nosotros afortunadamente podemos seguir festejando el cine y el trabajo de muchísimos creadores del mundo y Argentina”, agregó.

De modo que “yo creo que el Festival cumple 70 años gracias a que el cine argentino es una marca mundial que ha atravesado todo tipo de vaivenes”, resaltó.

En cuanto a la polémica por la financiación, dijo que “no es nuestro tema, lo nuestro es proyectar las películas y lo único que te puedo decir es que no fue fácil para ninguna de las filmaciones seleccionadas conseguir un lugar en Mar del Plata porque la cantidad de propuestas es enorme. Se anotaron 700 películas para conseguir un lugar, tenemos 125, la competencia a nivel internacional; tenemos 14 películas españolas y una sola entró”.

Además, argumentó que “no hay lugar en el mundo donde el financiamiento de las películas esté atado a los resultados. La Ley Española de apoyo al cine, cuando vos pedís ayuda para hacer una película y tu película no fue bien, te baja puntos en el pedido de la próxima película y no todas entran”.

“Hay una selección natural que tiene que ver con los resultados y apoyo esa mirada, que abrió una discusión muy grande de cómo eso se instrumenta, pero hay algo que se debe escuchar cuando más de la mitad de las películas argentinas producidas en los últimos años tienen muy pocos espectadores, es una luz que debería dar lugar a una charla al respecto”, indicó.

Desde su perspectiva, enunció que “yo voto en los Globos de Oro, vivo en Los Ángeles, y mucho tiempo traté de apoyar al cine argentino. Y la verdad que las películas argentinas que tienen calidad como para competir internacionalmente son muy pocas. Yo creo que hay que afinar la puntería para que sean muchas más, porque se hicieron en los últimos años muchas filmaciones que la gente sufría mirándolas. Por ahí eran producciones sobre un grupo de personas que se juntaba a comer un asado y eso no es una película, debe contar una historia, entretener. No alcanza con poner una cámara. Siempre me pregunté para quiénes son esas películas, porque afuera no tendrían audiencia”.

“Yo tengo una formación de muchos años de trabajar en una corporación y disiento sobre la idea de que el arte es libre y uno tiene que hacer lo que quiera, que se puede hacer. Obviamente, si vivimos groseramente el cine, en dos categorías podemos decir un cine que busca una conversación con la audiencia con un resultado comercial y cine artístico o de autor experimental”, argumentó.

Además, “en la primera categoría hay miles de tratados, estudios, teorías se pagan en Hollywood y Argentina, lo que se llama Script DR que son guionistas profesionales que te ayudan y acercan a lograr un material que genera una relación con el espectador, y por lo tanto, puede tener un aluvión de espectadores”, enfatizó.

“Hay libros y un montón de cuestiones que se pueden mejorar antes de ir a la película. Yo tuve la suerte de estar en la escuela de Cuba cuando fue Coppola cuando fue a dar un seminario de una semana y el tipo en lo que insistía es que escriban y trabajen en el guion que eso es gratis, papel y lápiz. Ahí es donde hay un gran trabajo, en el cine argentino hay genios, pero hay mucho que se puede hacer antes de que una ópera prima haga su aparición”, reveló.

Al volver sobre el Festival de Cine, respondió sobre a posibilidad de que haya disturbios en la inauguración: “Es algo que excede nuestras posibilidades, si vienen a protestar, bueno que vengan. Nosotros vamos a estar pasando buenas películas, es lo único que puedo decir. Vienen invitados internacionales y en una situación así no sé qué imagen se llevarán de la Argentina”.

“Está por llegar Jason Reitman a Mar del Plata que viene a presentar Saturday Night, acaba de llegar una de las mejores directoras japonesas, viene Angie Cepeda que está como jurado internacional. Es decir, acá estamos haciendo un Festival serio protegiendo una joya de la Argentina que es el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata clase A, el único de América Latina. Después lo que pase afuera, es algo que no podemos manejar”, concluyó.