Este sábado 16 de agosto, la Sociedad de Fomento del Barrio Regional (Primera Junta 6521) será escenario de un verdadero espectáculo pugilístico con la realización del Festival de Boxeo – Exhibition Boxing Day, organizado por MyM Producciones y Salvaguante Boxing Team.

La actividad comenzará a las 15 con el pesaje de los participantes amateurs. Desde las 17, se llevará a cabo la jornada de exhibiciones que contará con representantes de Imperio Box, Team Monzón, Team Sosa, Team Pérez, Juan Maldonado, Guardavidas, Rambla Box, Nueva Rambla, Bristol Box, Dany Box, Maravilla Sosa, Piky Team, Monkey Box, Leiva Box, Gallos Team y Oscar Cabral Boxing Team.

A partir de las 21 se desarrollarán los diez combates amateurs programados:

Kevin Techera (Rambla) vs Luis Benítez (Volcán Box) Darío Sendra (Orrego) vs Alejandro Mendoza (Gallos) Álvaro Knudsen (Imperio) vs Diego Miranovich (Sosa) Axel Argañaraz (Rambla) vs Leonardo Maturana (Volcán Box) Francisco Catala (Monkey) vs Dylan Ludueña (Juan Maldonado) Ezequiel Décima (Imperio) vs Nicolás Pavón (Sosa) Estefanía Carmona (Monkey) vs Valeria Ruiz (Tandil) Juan Fiandino (Sosa) vs Gonzalo Martínez (Guardavidas) Alex Rivero (Monkey) vs Álvarez (Tandil) Adrián Giambuzzi (Sosa) vs Agustín Díaz (Mar de Ajó)

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en los gimnasios participantes, mientras que en puerta el precio será de $10.000.

