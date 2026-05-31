Agencia EFE

La victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones quedó marcada por graves incidentes en distintos puntos de Francia. Un joven de 24 años murió en París durante los festejos, mientras que las fuerzas de seguridad realizaron 780 detenciones, según informaron las autoridades este domingo.

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De acuerdo con la Fiscalía de París, la víctima conducía una moto de cross cuando chocó contra bloques de hormigón ubicados en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot. La investigación preliminar apunta a que el impacto se produjo de manera frontal.

Las celebraciones también dejaron numerosos heridos y episodios de violencia.

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El Gobierno francés informó que 57 policías resultaron lesionados durante los operativos desplegados en la capital y otras ciudades. Además, se registraron 219 personas heridas entre los participantes de los festejos, de las cuales ocho permanecen en estado grave.

Entre los hechos más preocupantes, las autoridades reportaron una pelea en el oeste de París que dejó a una persona en estado crítico. También se investiga el caso de un automóvil que embistió una terraza en el distrito X de la ciudad, provocando dos heridos, uno de ellos de gravedad.

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Las detenciones aumentaron respecto de celebraciones anteriores.

Según los datos oficiales, de las 780 personas arrestadas, 457 quedaron bajo custodia policial. La cifra representa un incremento del 32% en comparación con los incidentes registrados durante festejos similares el año pasado.

Pese a los disturbios, el ministro del Interior sostuvo que la situación general se mantuvo bajo control gracias al amplio despliegue de seguridad implementado durante la noche en París y otras localidades francesas.

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Fuente: TN