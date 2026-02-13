Festejá San Valentín con Wanda Nara y Maxi lópez en el BNA Fest
Este sábado 14 y domingo 15, el festival del Banco Nación volverá a Mar del Plata con shows en vivo, emprendedores y beneficios exclusivos del Banco Nación en la Plaza del Agua; el evento contará con la presencia de destacadas personalidades y será conducido por el Chino Leunis, también ofrecerá descuentos a través de la app BNA+.
El festival itinerante del Banco Nación vuelve a Mar del Plata este fin de semana con una nueva edición del “BNA Fest”, que se desarrollará en la Plaza del Agua (Güemes y Roca), de 18 a 00, con propuestas para toda la familia y beneficios exclusivos.
El sábado 14 de febrero el evento contará con la presencia de Wanda Nara y Maxi López, quienes participarán de un show con entrevistas en vivo, sorpresas y momentos especiales. La conducción estará a cargo del Chino Leunis, en un escenario preparado para que vecinos y turistas disfruten de una experiencia diferente en la ciudad.
La actividad continuará el domingo 15 en el mismo horario, con una jornada que reunirá a emprendedores locales, food trucks, espectáculos musicales, sorteos y actividades recreativas pensadas para compartir en familia.
Durante ambas jornadas, quienes utilicen la app “BNA+” podrán acceder a beneficios como 25% de descuento en productos regionales, 3 cuotas sin interés y 25% de reintegro en gastronomía en un solo pago. Además, habrá asesoramiento del personal del banco y gestión de tarjetas de crédito en el lugar para acceder a las promociones. También funcionará un espacio especial de la “Tienda BNA+” para realizar compras.
Tras su paso por distintas ciudades turísticas como San Clemente, Santa Teresita, Miramar, Rosario y Villa Carlos Paz, el festival ya reunió a unas 145.000 personas, generó alrededor de 6.000 transacciones por más de $105 millones y sumó 190 comercios adheridos.
Con esta edición, el “BNA Fest” se despide de la Costa Atlántica y anticipa una nueva etapa en abril en una ciudad del interior del país que será anunciada próximamente.
