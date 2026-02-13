El festival itinerante del Banco Nación vuelve a Mar del Plata este fin de semana con una nueva edición del “BNA Fest”, que se desarrollará en la Plaza del Agua (Güemes y Roca), de 18 a 00, con propuestas para toda la familia y beneficios exclusivos.

Ads

El sábado 14 de febrero el evento contará con la presencia de Wanda Nara y Maxi López, quienes participarán de un show con entrevistas en vivo, sorpresas y momentos especiales. La conducción estará a cargo del Chino Leunis, en un escenario preparado para que vecinos y turistas disfruten de una experiencia diferente en la ciudad.

La actividad continuará el domingo 15 en el mismo horario, con una jornada que reunirá a emprendedores locales, food trucks, espectáculos musicales, sorteos y actividades recreativas pensadas para compartir en familia.

Ads

Durante ambas jornadas, quienes utilicen la app “BNA+” podrán acceder a beneficios como 25% de descuento en productos regionales, 3 cuotas sin interés y 25% de reintegro en gastronomía en un solo pago. Además, habrá asesoramiento del personal del banco y gestión de tarjetas de crédito en el lugar para acceder a las promociones. También funcionará un espacio especial de la “Tienda BNA+” para realizar compras.

Tras su paso por distintas ciudades turísticas como San Clemente, Santa Teresita, Miramar, Rosario y Villa Carlos Paz, el festival ya reunió a unas 145.000 personas, generó alrededor de 6.000 transacciones por más de $105 millones y sumó 190 comercios adheridos.

Ads

Con esta edición, el “BNA Fest” se despide de la Costa Atlántica y anticipa una nueva etapa en abril en una ciudad del interior del país que será anunciada próximamente.