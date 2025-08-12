En la mañana de este martes, personal del Cuartel de Bomberos de Batán intervino en un incendio que afectó una vivienda ubicada en la intersección de las calles 119 y 122, en el barrio El Colmenar.

Ads

El siniestro se inició alrededor de las 10, cuando las llamas se propagaron en el comedor de la propiedad, donde se encontraba estacionada una motocicleta Honda Titan. El rodado sufrió daños totales y el ambiente quedó completamente destruido.

La vivienda, compuesta por tres ambientes, presentó además un ahumamiento generalizado en el resto de las dependencias. Los bomberos trabajaron en la extinción de las llamas, la extracción del motovehículo y la posterior ventilación del lugar para disipar el humo.

Ads

Puede interesarte

Afortunadamente, no se registraron heridos. Las causas del incendio están siendo investigadas.

Ads