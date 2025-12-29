Momentos de extrema tensión se vivieron este lunes al mediodía en Mar del Plata, cuando un incendio desatado en una vivienda de Lebensohn al 6600 terminó con una mujer gravemente herida y hospitalizada de urgencia.

El siniestro se produjo cerca de las 14 y obligó a la rápida intervención de una autobomba del Cuartel de Bomberos Centro, que fue convocada tras el alerta por un incendio en el domicilio. Al llegar, los bomberos se encontraron con un principio de incendio en un galpón, con riesgo de propagación hacia el resto de la casa.

Mientras se combatían las llamas, se solicitó de inmediato una ambulancia del SAME, ya que la propietaria del lugar había resultado afectada por el fuego. La mujer, de 53 años, sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y se encontraba en estado de inconsciencia, lo que generó gran preocupación entre los presentes.

Personal médico asistió a la víctima en el lugar y luego la trasladó de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Gracias al rápido accionar de los bomberos, el incendio fue controlado y se evitó una tragedia mayor. Las causas del hecho están siendo investigadas.

