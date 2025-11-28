El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó el título de “Vecino Destacado” al Dr. Fernando Santomil “en virtud de su sobresaliente trayectoria médica, su compromiso institucional y su invaluable aporte humano y social a la comunidad”. El acto se realizó en el recinto mediante la Ordenanza N° 26.798/25, con la presencia de los concejales Diego García y Angélica González, y del presidente del EMTURyC, Bernardo Martín. También asistieron colegas, trabajadores del Hospital Privado de Comunidad (HPC) y de la Fundación Médica, familiares, amigos y numerosos allegados.

La ceremonia comenzó con la bienvenida del concejal Diego García, quien destacó la masiva concurrencia: “Gracias a todos por acercarse, es increíble la convocatoria. Este reconocimiento fue aprobado por unanimidad. Eso habla bien de vos y de tu trayectoria. Es un reconocimiento de vecinos a un vecino destacado”.

A su turno, Angélica González subrayó la dimensión humana del homenajeado: “Quiero destacar su calidad humana y su genuina vocación por el trabajo social y por sostener emocionalmente al paciente”.

Durante el acto, colegas, familiares y amigos también dedicaron palabras de afecto y admiración al médico urólogo, resaltando su compromiso, su cercanía y su rol como referente dentro y fuera del hospital.

“Mi vida está representada acá”

Visiblemente emocionado, Santomil agradeció el reconocimiento y reflexionó sobre su recorrido personal y profesional. “Es un honor estar en la casa del pueblo; creo profundamente en la institucionalidad. Mi vida está representada acá: amigos, familia, colegas, residentes a los cuales estoy intentando enseñar a ser personas con ganas de ayudar”, expresó.

En su discurso, también repasó los vínculos que marcaron su camino: “Están mis amigos, mis hermanos, la academia, la gente querida con la que interactúo todo el año, los pacientes. Mi grupo de amigos, que acaba de tener una pérdida impresionante, está acá conmigo y yo con ellos; nos fortalecemos”.

Santomil habló del valor de construir incluso en los momentos difíciles: “Uno construye sobre el fracaso, es así. De lo contrario, sería fácil. No añoro que me haya pasado otra cosa; no hay deudas con la propia existencia. Interpreto todas estas presencias a partir del cariño”.

También agradeció a sus compañeros de trabajo y a su equipo: “Hay gente que trabaja conmigo todos los días, colaboradores que me ayudan a tomar decisiones, colegas que me acompañan desde hace 30 años. Hemos construido juntos una forma de hacer medicina”.

El médico resaltó un principio que guía su labor cotidiana: “A veces la vida te regala cosas gratis y así hay que devolverlas, como esta muestra de afecto. Si uno no está preparado para dar su mejor versión, estamos en problemas. A veces nos falta media vuelta de rosca, pero es eso: acostarse y decir ‘fue mi mejor versión’.”

“La Fundación me permitió hacer un estilo de medicina que no podría haber replicado en otro lado. Uno asume el compromiso de lo que le toca, y si entre todos nos comprometemos y ayudamos, podemos salir adelante”, sentenció.

A lo largo de su discurso, mencionó a colaboradores, amigos y representantes de instituciones que lo acompañaron: desde personal de la Fundación y áreas administrativas del HPC hasta integrantes del Club Náutico, representantes de la Casa de Italia y colegas de distintas áreas.“Construimos desde hace 30 años con quienes trabajan conmigo; me ayudan a tomar decisiones todos los días. Es una red enorme y muy querida.”

Hacia el cierre, el nuevo “Vecino Destacado” dejó una reflexión que resumió su filosofía personal y profesional: “Si uno no está preparado a dar su mejor versión, estamos en problemas. A veces siento que socialmente nos falta media vuelta de rosca, no mucha más. Pero es eso: acostarse a la noche y decir ‘fue mi mejor versión o nos quedó algo’. Probablemente la diferencia está en que a mí me motiva terminar el día dando mi mejor versión.”

Prestigio y trayectoria

El Dr. Fernando Santomil es médico urólogo con una destacada carrera profesional, académica y social en Mar del Plata. Oriundo de Tandil, estudió Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y completó su residencia en el Hospital Interzonal “Dr. Oscar E. Alende”.

Desde hace más de tres décadas se desempeña en el Hospital Privado de Comunidad, donde es Jefe del Servicio de Urología. Es referente en cirugía laparoscópica y robótica, trasplante renal y uro-oncología, especialidades en las que brindó atención de alta complejidad.

Además, preside la Fundación Médica de Mar del Plata, desde donde impulsa un modelo de salud basado en la calidad, el acceso y la humanización del cuidado. Su tarea cotidiana se distingue por el acompañamiento cercano, el respeto y la empatía hacia cada trabajador y paciente del hospital.