Unión de Mar del Plata vive horas turbulentas. Desde la decisión de terminar con el ciclo de Fernando “Tulo” Rivero como entrenador del equipo “celeste” se empezó a dejar en evidencia una relación desgastada entre el DT y el presidente del club, Leonardo Cordeiro.

Incluso, luego de la salida de Rivero, también dejó su cargo Nicolás Lauría que se venía desempeñando como Manager del Básquet Profesional. El propio entrenador saliente decidió explicar lo que estaba sucediendo en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) analizando la cronología de sus últimas horas en la institución: “estoy sorprendido porque cuando yo me junté con la dirigencia tenían dos objetivos, uno es establecerse una categoría y otro darle rodaje a los chicos del club. Ambas cuestiones estaban muy bien cubiertas porque terminamos, en el primer torneo, siete y siete en partidos ganados y perdidos, ganándole a equipos mejores en cuanto a presupuesto y sobre todo a historia en la categoría. Por ese lado sobrado, más allá de que nos estaban faltando dos fichas profesionales desde un inicio. pero así y todo pudimos ser competitivos, no tanto al principio de visitantes, la verdad que nos costó, pero después ya pudimos mejorar y de hecho pudimos ganar el último partido. Con el rodaje de los juveniles que me habían pedido la dirigencia, hablo con números concretos, la temporada anterior Mika Montoya jugó 5 min en 32 partidos y ya llevaba en 17 juegos, 13 minutos de promedio. Agustín Cordeiro había jugado 4 minutos totales el año pasado, en 17 juegos ya llegaba a 30. Lo mismo con Samuel Riat pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y acá estamos”.

La historia, ya desde el viernes pasado, estaba casi escrita porque Leonardo Cordeiro, presidente de Unión, había tomado una decisión que parecía imposible de revertir: “Nosotros nos juntamos con parte del staff el viernes a la mañana para diagramar lo que va a ser la vuelta. Había pactado una reunión con Rodrigo Otamendi después del mediodía para hablar de cuestiones de refuerzos, el tema Barrionuevo que se le terminaba el contrato en diciembre y varias cuestiones que hacen al equipo, y ahí me comunica que el presidente no quería que fuera más. El sábado me junto con Nicolas Lauría porque también estaba volviendo de sus vacaciones y el domingo ya estaba pactado el horario y el día de entrenamiento que era 19 horas en el club y me presenté para hacer la práctica más allá de que Rodrigo me había avisado que ya no era más el entrenador por decisión del presidente. Ahí tuvimos una charla con todo el plantel, Rodrigo Otamendi, Nico Lauría y yo, porque el presidente no se hizo presente en este momento”.

Puede interesarte

Los conflictos ya habían comenzado hace un tiempo pero tuvieron en el primer día de la vuelta al trabajo, el punto final con la desvinculación del “Tulo”. El punto clave eran las dos fichas libres que tenía el plantel y que le acortaban la rotación: “Las condiciones eran esas de entrada, en realidad la charla era dejar una sola ficha libre, no dos, pero no es casualidad que las dos fichas faltantes estaban en el perímetro porque es ahí donde juega su hijo, donde quería que juegue su hijo y donde insistía con él. De hecho jugó siete veces más que en la temporada anterior a mitad de torneo, pero parece que no era suficiente y eso desencadenó un desgaste en la relación. Hace dos meses y medio que pedí una reunión con Rodrigo, Nico y Cordeiro y nunca me la dio; me tenía que juntar con Rodrigo y con Nico porque él no quería juntarse”, finalizó DT campeón con Peñarol.