Se terminó la relación de Fernando Belasteguín con el público argentino en el contexto del padel profesional. La eliminación del nacido en Pehuajó junto a Juan Tello ante los mejores del mundo Agustín Tapia y Augusto Coello por 6-3 y 6-1 en los cuartos de final del Mar del Plata Premier Padel fue “The Last Dance” para la leyenda viviente de este deporte en nuestro país.

Las emociones fueron fuertes por la ovación del público que colmó las gradas del Polideportivo “Islas Malvinas” pero también por la admiración y respeto de todos los presentes. Estos últimos cuatro meses y medio fueron los peores de mi vida. Veía que no mejoraba y tenía miedo. Recién empecé a disfrutar un poco ahora y peso 20 kilos menos. Hoy fue un partido rápido pero lo que corrí estos dos días fue a fondo con la tranquilidad de que llegó el torneo de Mar del Plata", declaró “Bela” en conferencia de prensa luego del partido.

No era un partido cualquiera el que disputaría porque sabía que, ante los mejores del mundo, iba a ser complejo: “esta mañana fue difícil porque era un partido contra dos chicos que quiero mucho y conozco a sus familias, tuve la suerte de convivir con ellos. No me termino de dar cuenta. Perdí pero tengo una sensación de alivio, estoy tranquilo. Parece un cuento, debuté en Mar del Plata en 1995 y jugué mi último torneo profesional en la Argentina en Mar del Plata después de 30 temporadas”.

El estadio colmado aplaudiendo a Fernando Belasteguin luego de su último partido en Argentina.

Todavía tiene por delante algunos días más en el país antes de seguir en el Premier Padel en Santiago de Chile, fecha que ya está disputando la qualy: “Este fin de semana voy a disfrutar mucho, quizás me tome un tiempo para estar con la familia y la semana que viene arranca Chile. Me tomaré un día para disfrutar esto y lo terminé de disfrutar en el último torneo de 2024”.

Luego tuvo palabras de agradecimiento para el “Gato” Juan Tello que es su actual compañero y para Belasteguín, responsable de que siga compitiendo a este nivel a los 45 años: “Tengo la suerte de estar jugando con el Gato Tello que es espectacular y me permite ser competitivo a esta altura de mi carrera. Es mejor que yo porque sino no hubiera llegado acá. Voy a seguir compitiendo”.

Cuando se ha ganado absolutamente todo en el deporte, el tramo final de la carrera tiene condimentos extra que no pasan por quedarse con un torneo más o menos en sus vitrinas. “Me quedo con cada momento en que estoy con mi familia. Me fui hace 25 años y disfruto mucho cuando estoy con ellos porque es poco tiempo durante el año. Sobre todo cuando tenes el sentimiento de padre entendes lo que pueden sentir tus padres. Tuve la suerte de traer a mi hijo y disfrutó junto con mis padres, por momentos me abstraía y lo veía como si fuera una película”.

Lo que se fue desarrollando en estos días ha sido una montaña rusa de sentimientos, pero es, ni más ni menos, que lo que vive Belasteguin todo el tiempo porque es una referencia absoluta del padel tanto para chicos como para grandes: “no terminaré nunca de agradecerle a la gente el cariño y sobre todo el respeto. Se nota mucho que lo que te dicen, te lo dicen de verdad. Como tuve una carrera larga he ido tomando personas de distinta edad. Al principio era el ídolo de los chicos y ahora soy el ídolo de los de 50 años”.

Más allá de tener en la cabeza jugar lo que resta del Premier Padel de la mejor forma posible, no esquivó la posibilidad de jugar su último Mundial este año: “me quedan cuatro meses y pico, me voy a romper el alma como lo hice siempre y ojalá el cuerpo técnico tenga dudas al menos. Si me llevan sería impresionante. Me seguiré cuidando y entrenando, mejorando mucho aprovechando el compañero que tengo al lado”.

Si bien ser profesional le permitió dedicarse plenamente al deporte y ofrecerle literalmente su vida, Fernando Belasteguín reconoció que allí no estaba su principal gratificación: “nunca jugué por plata, sino por ganar torneos. Me alimentaba cuando gané durante mucho tiempo y hoy me sigue alimentando. Entreno porque tengo esa esperanza de ganar torneos. Estoy muy feliz del momento actual que tiene el deporte”.