Jugador nacido y formado en el fútbol marplatense, referente y capitán de Deportivo Norte, dio el salto al profesionalismo y ya viste la camiseta de Alvarado, uno de los clubes más representativos de la ciudad. Con emoción, humildad y objetivos claros, habló de su llegada al “Torito”, del recorrido hecho y de lo que viene.

“Significa muchísimo. Soy un jugador local, de la ciudad, y toda la vida fui a la cancha a ver a Alvarado, a apoyar al equipo. Hoy estar del otro lado es una satisfacción bárbara. Estoy muy contento”, confesó Iriarte.

Su llegada al club se dio de manera directa y sin demasiadas vueltas. “El lunes de la semana anterior recibí un llamado de Gustavo Noto con el interés de que sea parte del plantel del Federal. La verdad que no hubo mucho que hablar, fue casi un sí desde el principio”, contó. Y agregó: “Tuvimos una charla deportiva, sobre todo porque nunca había integrado un plantel profesional, es la primera vez que me pasa. Estoy muy agradecido por la oportunidad”.



Antes de este nuevo desafío, Fermín fue uno de los grandes protagonistas del fútbol local. Capitán y figura de Deportivo Norte, viene de una temporada destacada tanto en la Liga Marplatense como en el Regional Amateur. “Fue una temporada increíble. Más allá de no haber logrado el título, fuimos el equipo que más puntos sacó y el que más partidos ganó. Nos quedó la espina de no haber coronado”, analizó.

El Regional Amateur dejó sensaciones encontradas, pero un balance ampliamente positivo. “El club hacía años que no jugaba una instancia así. Llegar tan lejos fue hermoso, todo con mucho esfuerzo y a pulmón. Nos quedó la bronca de que estábamos para un poco más, pero enfrentamos a un equipo con mucha experiencia en la categoría. Con nuestras armas y mucho amor por el club, se hicieron bien las cosas”, remarcó.

Ahora, el foco está puesto en Alvarado y en un torneo tan exigente como el Federal. Sobre los objetivos, Iriarte fue claro: “Se van a ir trazando semana a semana. Hay metas intermedias, pero está claro que el objetivo final es pelear para que Alvarado vuelva a donde tiene que estar. Es un club que luchó mucho por estar en la B Nacional y no se tendría que haber ido”.

Consultado sobre sus características como jugador, eligió la sencillez. “Es difícil describirse, pero lo principal son las ganas y la concentración. Aporto desde mi posición, también en ataque cuando se puede, pero sabiendo que soy defensor y que primero tengo que cumplir ahí. Dejar el máximo es lo que contagia al equipo”, explicó.

Por último, se refirió al buen momento del fútbol marplatense y a la mirada que los torneos federales están poniendo en la Liga Local. “Está buenísimo que haya varios equipos de la ciudad en el Federal y que se fijen en jugadores de acá. Eso eleva el nivel de la Liga. Hay mucho talento, muchos equipos bien preparados y va a ser un torneo local atractivo como siempre”, cerró.

