Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional, habló sobre la continuidad de la actual política de seguridad, defendió el endurecimiento de las normas penales y confirmó que General Pueyrredon forma parte del plan 90/10, una de las principales estrategias del Ministerio de Seguridad para reducir los homicidios en los territorios más conflictivos del país.

El ex secretario de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon habló desde su rol de funcionario nacional con un fuerte vínculo con Mar del Plata.

“Es una enorme responsabilidad y un honor que la ministra Alejandra Monteoliva me haya propuesto para este cargo”, señaló. Además destacó que su gestión se inscribe en una línea de continuidad: “Más allá de los nombres propios, lo importante es sostener una misma doctrina de seguridad”.

Ferlauto remarcó que la política del Ministerio apunta a mejorar la normativa vigente, impulsar sanciones más duras y lograr procesos judiciales más eficientes. “Tenemos que respaldar a los policías, prefectos, gendarmes y penitenciarios que cumplen con su deber y dejar en claro quién es el que comete el delito y quién el que protege a la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo legislativo que se viene desarrollando en el Congreso, con reformas penales y procesales orientadas a evitar la “puerta giratoria” y reducir la impunidad. “Nuestra línea es clara: proteger a la gente de bien y cuidar a nuestras fuerzas federales. Cada política que pensamos la evaluamos con ese criterio”, sostuvo.

El funcionario repasó los principales planes en marcha a nivel nacional. Entre ellos mencionó el plan Bandera en Rosario, que permitió una fuerte reducción de la violencia; el plan Güemes en el norte de Salta; operativos específicos en Misiones por su extensa frontera seca; y el plan Paraná, enfocado en el control de la Hidrovía, calificado como el más ambicioso de la historia argentina.

Todo ese despliegue se articula con el plan 90/10, basado en el diagnóstico de que el 90% de los homicidios se concentran en el 10% del territorio. “La Argentina cerró el año pasado con 3,8 homicidios cada 100 mil habitantes, la tasa más baja registrada. Queremos seguir bajándola y este año volver a mejorar ese récord”, aseguró.

Ferlauto confirmó que General Pueyrredon es uno de los 14 municipios incluidos en el plan 90/10 y que durante 2025 ya hubo un primer desembarco de fuerzas federales. El objetivo para 2026 es profundizar esa presencia, adelantó a El Marplatense.

Sin embargo, puso énfasis en la coordinación institucional. “La clave no es solo el desembarco de efectivos, sino el trabajo conjunto con el municipio y con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La seguridad cotidiana, la del día a día, requiere cooperación y confianza”, explicó.

En ese marco, subrayó que las diferencias políticas no pueden ser un obstáculo. “El ejemplo de Rosario demuestra que se puede trabajar coordinadamente aun con gobiernos de distintos signos políticos. Lo importante es la misión común: cuidar a la gente”, afirmó.

Sobre su regreso a la ciudad, Ferlauto destacó el capital humano de las fuerzas federales y recordó los indicadores alcanzados durante su gestión local. “Cuando me tocó ser secretario de Seguridad en Mar del Plata tuvimos los niveles de homicidios más bajos de la historia y muy buenos indicadores en robos y lesiones”, señaló.

Finalmente, planteó que su objetivo de gestión está ligado a los resultados concretos. “Yo creo en la evidencia y en los datos, no en las sensaciones. Queremos seguir bajando los índices de violencia y mejorar allí donde todavía falta coordinación, siempre con respeto por las competencias de cada jurisdicción”, concluyó.

El secretario de Seguridad aseguró que el desafío es consolidar un esquema de trabajo en equipo entre Nación, Provincia y municipios, para que la mejora en los indicadores se traduzca en mayor tranquilidad para los vecinos de General Pueyrredon y de todo el país.