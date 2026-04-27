Once días llevan sin trabajo los feriantes y vendedores ambulantes desalojados de “La Saladita”. Este lunes se concentraron sobre Luro e Yrigoyen, frente a la Municipalidad de Mar del Plata, para hacer visible el reclamo y vender sus productos a precios solidarios.

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Walter Rivero, referente de SIVARA, señaló que el sindicato no obtuvo respuesta del municipio y reclamó la reapertura del diálogo. "Hay gente que no tiene para pagar el alquiler, para pagar la comida para sus hijos", afirmó en diálogo con El Marplatense.

Rivero cuestionó el modo en que el municipio ejecutó el desalojo. El gremio había aceptado previamente discutir una reubicación y sostiene que siempre existió disposición al diálogo. "No entendemos por qué de esta manera", dijo.

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Sobre una posible reubicación, el dirigente fue claro: SIVARA aceptaría trasladarse a otro punto de la ciudad siempre que garantice tránsito y posibilidad real de venta. "Si es un lugar donde la gente va a poder trabajar, no tenemos duda de acompañar", indicó.

Si el municipio no responde antes del cierre de la jornada, el sindicato evalúa instalar una carpa permanente en el lugar. "No queremos que esto pase al olvido", advirtió Rivero.

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