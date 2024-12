El fin de semana se reinauguró la Feria Sociocultural Mitre, ubicada en la plaza San Martín, con una nueva propuesta estructural y estética, con el objetivo de atraer a los turistas que visitan la ciudad.

Al respecto, Matías, referente de los feriantes, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos muy contentos porque el módulo tuvo un cambio estructural impresionante, todos los puestos se hicieron en conjunto con los feriantes, tuvimos varias reuniones con el área de producción que nos dieron el visto bueno”.

Sin embargo, “tenemos una sola complicación con la feria que es el armado y desarmado porque hay mucha gente que no puede hacerlo. Somos 55 feriantes de los cuales 30 son mayores, se complica porque no es sólo armar el puesto, sino la mercadería. Al no tener un vehículo de traslado, se hace difícil”, indicó.

Por lo que “ahora lo que hacemos entre los compañeros es darle una vuelta para dar una mano al armado, pero no deja de ser engorroso”, señaló.

"En las reuniones que tenemos con Selena del área de producción propusimos armar el 8 de diciembre y dejarlas hasta el 6 de marzo. Que quede todo bien amarrado, con seguridad para que nadie pueda dormir ahí", continuó.

Además, “el tendido eléctrico también conlleva una complicación a la hora de desarmar. Por eso queremos en estos meses de verano armar algo prolijo, hicimos una instalación de electricidad con un electricista matriculado, pero no deja de ser engorroso”, explicó.

No obstante, desde el área de producción “no quieren que dejemos las estructuras durante la noche y nuestra feria se maneja desde las 10 hasta la 01 de la madrugada. Tenemos que desarmar los módulos en ese horario y volver a armar en la mañana. Me parece medio capricho hacerlo cuando la franja horaria que tenemos de laburo es casi todo el día”, resaltó.

"Lo hacemos a pulmón, hicimos todo lo que nos pidió el Municipio, módulos nuevos con cambios en la estructura de la feria, la estética, pusimos el tendido eléctrico, estamos con el tema de los seguros de los feriantes por si pasa algo. Lo único que estamos pidiendo al Ejecutivo es que nos den una mano y nos autorice a dejar armado", concluyó.