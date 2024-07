Trabajadores del Paseo de Artesanos y de la Feria Social Mitre se manifestaron en las puertas del Palacio Comunal para exigir respuestas por el retiro de los puestos en la emblemática Diagonal Pueyrredon.

Al respecto, Lorena Crosa, una de las feriantes del paseo, declaró en diálogo con El Marplatense que “nos quedamos sin nuestra fuente de laburo, es una mentira que podemos ir a vender igual. Ir a vender con lo que dicen en los medios, pero que no reflejan en los papeles, es una mentira. El puesto lo decide el Ejecutivo y no han hecho nada”.

De modo que “si nos sacaron lo que teníamos y no tenemos un reemplazo, no hay forma de venir a vender salvo que cometamos un delito, cosa que no vamos a hacer”, señaló.

Asimismo, explicó que “la ordenanza del deliberativo dice que cultura es la que rige el sistema de ferias artesanales en Mar del Plata, la ordenanza 13.617, y es la encargada junto con la Facultad de Arquitectura del diseño del stand modular”.

“Si este stand está vetusto, que de hecho es así y por eso presentamos modificatorias que están cajoneadas, es obvio que no tenemos otro. Lo tienen que decidir y la realidad es que salen mucho a hablar por los medios de gazebos, pero no está autorizado porque no cumple con las medidas de seguridad que necesitamos. No lo firman en el papel porque saben que eso no se puede hacer”, continuó.

El principal problema que despierta el reemplazo de los puestos es “la luz, nuestras ferias son vespertinas, la logística para la instalación de luz debe tener una cierta estructura fija. Hay mobiliario urbano que sostiene los sistemas de luz porque es imposible que sea móvil, no se puede aprobar, hay que tener térmicas, disyuntores, es muy complicado tener una instalación segura. La teníamos y la rompieron ilegalmente porque el pilar, en nuestro caso, es privado”, resaltó.

En cuanto a las medidas de fuerza, dijo que “va a depender del pedido de informes de hoy en el Concejo, si tienen en cuenta lo mismo que nosotros, que así lo presentaron donde plantean que es de una gravedad absoluta porque tanto hablamos de la seguridad jurídica, no es muy bueno para la ciudad que un Intendente con un decreto pase por arriba una ordenanza”.

“Acá tenemos un Concejo Deliberante, no se puede pasar por las ordenanzas escritas. El camino es recurrir a los representantes del pueblo y que se haga como se debe; que el deliberativo elija, decida y modifique las ordenanzas vigentes”, agregó.

En esta línea, Patricia Comparada, trabajadora de la Feria Social Mitre, expresó que “yo le quiero hablar a los ciudadanos de Mar del Plata, nosotros tenemos una ordenanza, al igual que las otras tres ferias que fueron desmanteladas compulsivamente, ella dice que durante las vacaciones de invierno y verano podemos instalar los puestos y levantarlos en el momento en que termina el periodo de temporada alta”.

Por consiguiente, “si la preocupación del Municipio es la delincuencia, también es nuestra preocupación que estamos trabajando en la calle. Entonces llamamos al Estado local a que efectivamente controle la delincuencia, que ponga móviles en las calles, porque así como le roban al turismo, también nos roban a nosotros”, afirmó.

Lo importante radica en que “tenemos una necesidad que es el trabajo y lo que venimos a defender, si acá lo que se está pidiendo es que los puestos sean desmontables para que en los periodos que no vengamos a trabajar las plazas estén desocupadas, no tenemos ningún problema, pero no podemos permitir que nos dejen sin trabajo”, comunicó.

“Desarmar a las 2 de la mañana para volver a instalar todos los puestos a las 9 de la mañana, trabajamos muy duro durante la temporada alta para poder resistir los meses de invierno”, enfatizó.

Además, “la mayoría de las ferias, somos compañeros que ya estamos jubilados, pero imagínense que nosotros no podemos vivir con 200 mil pesos por mes. Cómo sostenemos los impuestos, la luz, el gas que se fue a las nubes. Tenemos que trabajar en la temporada alta para poder sostener nuestra vida en la temporada baja”.

“Hemos decidido empezar este camino, lo que pretendemos es que el Ejecutivo, el señor Muro, el Intendente de la ciudad, la señora Selena den pronto una respuesta y terminemos con los decretos que no tienen sentido. Si verdaderamente quieren controlar el hambre, la miseria, la desocupación y la delincuencia que surge en consecuencia, que lo hagan y pongan patrulleros en las esquinas”, concluyó.