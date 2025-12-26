La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) expresó su beneplácito a la incorporación al calendario de Feriados 2026 de 3 días no laborables con fines turísticos como lo prevé el artículo 7° de la ley 27.399. Las fechas serán: lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre, tal lo solicitado en el mes de agosto junto a otras cámaras empresariales vinculadas a la actividad turística de la ciudad de Mar del Plata.

En Agosto de este año, junto a las Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, la Cámara de la Recreación, la Cámara de Balnearios, la Cámara Textil y el Colegio de Martilleros, la UCIP había solicitado el Secretario de Turismo de la nación, Daniel Scioli, estos 3 días por ser los que consideraron mejor acompañaban la actividad turística de Mar del Plata. Así como instalar el tema en el evento Diálogo Empresario celebrado en nuestra ciudad y solicitar el acompañamiento del pedido por medio de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

De tales encuentros surgió la necesidad para la actividad turística de unificar el inicio de clases y que sea en el mes de Marzo como antaño. Objetivo por el que se sigue bregando ante las autoridades educativas por la división jurisdicción al de la educación, donde en provincia de Buenos Aires se logró alcanzar con el inicio anunciado para el 2 de marzo en adelante, y en ciudad de Buenos Aires parcialmente, ya que solamente el nivel secundario inicia en esa fecha y los niveles inicial y primario la semana anterior, el miércoles 25 de febrero.

“Cuando al sector empresario nos encuentra unidos tras un objetivo común, la voz es escuchada con más fuerza y se logra obtener resultados. Y el funcionario se apoya en la realidad y las necesidades del sector para determinar sus decisiones” subrayó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

