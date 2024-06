“Cuando hay fines de semana largos se reactiva la actividad, más allá de que ahora estamos en un contexto de caída económica”, dijo el titular de la UCIP en referencia a un pedido que se hicieron eco varios sectores: pedir que se generen feriados puentes para poder paliar la situación de crisis y tomando como ejemplos los que pasaron en Mar del Plata donde los indices arrojaron buenos resultados.

Para la UCIP, “cuando se recupere, tener más gente se va a potenciar los fines de semana largos. En este sentido, viendo el calendario que queda del años, hay varios feriados, el de 9 de julio cae cerca de las vacaciones, pero el de 17 de agosto nos preocupa al igual que el 8 de diciembre”.

“Hay que hacer como el 11 de octubre, poner un feriado puente turístico o trasladarlo porque repercuten no solo en Ma del Plata, sino en fiestas tradicionales. Un ejemplo es Gesell que hacía su Fiesta Choco el 17 de agosto y ahora no va a poder porque no llega con dos días”, dijo Taladrid a El Marplatense.

“No hay afluencia turística, entonces vemos importante reactivar estos feriados para dinamizar el turismo interior y la economía de las localidades”, aclaró.

“Un fin de semana positivo -agregó- desde el punto de la afluencia turística, los comerciantes notaron esta mayor afluencia turística, pero no fue de la misma forma en las ventas. La gente viene a la ciudad, consumen gastronomía, hotelería, se trasladas y después no queda mucho más resto para gastar en bienes”, remarcó.

Para la UCIP, “este fin de semana fue atípico porque se juntó con el anterior del Día del Padre; no hay comparativo con respecto al 2023, por eso lo que encuestamos fue más a nivel cualitativo. Y preguntándole a los comerciantes si habían notado más gente, cómo había repercutido en las ventas solo un 20% alcanzaron sus expectativas previas y un 45% lo alcanzaron parcialmente”, finalizó Taladrid.