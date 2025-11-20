De cara al fin de semana largo por el día no laborable del viernes y el feriado trasladado por el Día de la Soberanía del lunes, la Municipalidad de General Pueyrredon difundió el esquema de servicios esenciales que permanecerán activos para garantizar atención sanitaria, seguridad, recolección de residuos y asistencia social en toda la ciudad.

Según detallaron, la recolección de residuos se realizará con normalidad y diversas áreas trabajarán con guardias mínimas para asegurar la prestación de servicios críticos en Mar del Plata y Batán.

En el área de Salud, permanecerán abiertos los Centros Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y el Centro 2. Además, el Centro de Salud 1 atenderá este viernes para quienes necesiten completar el calendario de vacunación.

También habrá Guardia Odontológica el sábado en el Centro 1 de Colón y Salta, de 8 a 14. Para emergencias médicas, SAME estará disponible las 24 horas a través del 107 y la línea 109 para urgencias de salud mental.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y atención de urgencias mediante el COM, la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. El servicio de guardavidas funcionará con normalidad todos los días de 8 a 20. En caso de emergencias, los vecinos deben comunicarse al 911.

Desde EMSUR confirmaron que la recolección de residuos domiciliaria no sufrirá modificaciones. En cuanto a los cementerios, La Loma atenderá al público de 8 a 13, con ingreso a depósito temporario de 9 a 12.30. Sus portones estarán abiertos en distintos horarios según acceso. El Cementerio Parque funcionará de 7.30 a 12, con portones y accesos a nichos habilitados hasta las 17.30, y servicios fúnebres de 9 a 12.

En materia social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo atenderá las 24 horas mediante el 102. La línea 144 permanecerá activa para casos de violencia de género, mientras que para asistir a personas en situación de calle se podrá llamar al 147 (opción 5), al parador Las Américas al 465-0443 o enviar WhatsApp al 223-5209122. Obras Sanitarias también mantendrá sus guardias para atender consultas o reclamos por agua, cloacas y desagües.