La Municipalidad de Mar del Plata informó el esquema de funcionamiento de las guardias y servicios esenciales durante el fin de semana largo por el feriado nacional del lunes 25 de Mayo, en el marco de la conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

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Desde el área de Salud se confirmó que permanecerán abiertos los Centros de Salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Oñativia. Además, el lunes 25 habrá atención por demanda espontánea en el Centro de Salud Alto Camet, de 8 a 20.

También se dispuso una guardia odontológica durante el sábado y domingo, de 8 a 14, en el Centro de Salud 1 y en los CAPS de Ameghino y Batán. En tanto, el Centro de Salud 1 abrirá ambos días de 8 a 18 para vacunación de calendario y antigripal, además de atención en el consultorio antirrábico. Ante emergencias médicas, se recordó que el SAME atiende las 24 horas a través del 107 y que la línea gratuita 109 brinda asistencia en salud mental.

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En relación a los cementerios municipales, el Cementerio La Loma abrirá al público el lunes de 8 a 17.30, mientras que la introducción a depósito temporario funcionará de 9 a 12.30. El acceso principal por Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará habilitado de 8 a 17.30 y el ingreso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13.

Por su parte, el Cementerio Parque mantendrá sus portones abiertos de 7 a 17.30 y la administración atenderá de 7.30 a 12. Los servicios fúnebres e inhumaciones se realizarán de 9 a 12.

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Además, el Municipio confirmó que la recolección domiciliaria de residuos funcionará con normalidad durante todo el fin de semana largo.

En cuanto a Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, el área de Tránsito y Defensa Civil, a través de la línea 103. Ante situaciones de emergencia, los vecinos podrán comunicarse con el 911.

Desde Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género continuará activa la línea 144, mientras que para personas en situación de calle se podrá solicitar asistencia al 147 opción 5, al Parador Las Américas o vía WhatsApp al 2235209122. También seguirá habilitado el contacto de la Dirección de Asistencia a las Víctimas al 2235902945.

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Por último, Obras Sanitarias mantendrá operativas las guardias por inconvenientes vinculados a agua, cloacas y desagües pluviales. Los vecinos podrán realizar consultas mediante WhatsApp al 2236948900, a la línea 0810-666-2424 o a través del sitio oficial del organismo.