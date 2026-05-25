El último fin de semana largo dejó una fuerte movilización turística a nivel nacional, con alrededor de 1,4 millones de personas recorriendo distintos puntos del país. La tendencia volvió a mostrar un cambio en los hábitos de consumo: cada vez más personas optan por estadías reducidas y alternativas más accesibles, dejando atrás las vacaciones extensas para priorizar viajes breves y cercanos.

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El perfil del viajero también mostró modificaciones en relación con años anteriores. Muchos eligieron organizar su salida pocos días antes, controlando gastos y buscando promociones, actividades recreativas y propuestas gastronómicas. Destinos de corta distancia y opciones económicas estuvieron entre las más elegidas durante el feriado.

Desde el sector destacan que este tipo de fechas continúa siendo una herramienta importante para sostener la actividad turística fuera de temporada. Además del impacto en hoteles y restaurantes, el movimiento también genera beneficios para comercios, transportes y economías regionales que encuentran en estas jornadas un impulso para la actividad local.

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