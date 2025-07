Mar del Plata vuelve a ser escenario de uno de los encuentros culturales más esperados del año. Los días 21 y 22 de junio, el Teatro Auditorium abrirá sus puertas a la cuarta edición de Invierno. Feria de editoriales y cultura gráfica, una propuesta que ya se ha ganado un lugar destacado en la agenda cultural de la ciudad y la costa atlántica.

Esta feria es fruto del trabajo sostenido del colectivo que conforma la Librería El Gran Pez, un proyecto marplatense pionero en la difusión de literatura independiente, cooperativa y que muestra materiales por fuera de los grandes circuitos comerciales. Desde hace años, El Gran Pez impulsa esta iniciativa que convoca cada vez a más lectores, editoriales, artistas y curiosos que encuentran en este espacio una forma distinta de acercarse a los libros y la cultura gráfica.

Invierno reúne a más de cien editoriales de todo el país, desde proyectos artesanales hasta sellos consolidados, con catálogos que van de los clásicos a las voces nuevas. También participan artistas gráficos, ilustradores y diseñadores que hacen de la tinta y el papel verdaderas piezas de arte.

Durante dos jornadas, el Teatro Auditorium y la librería ubicada en Santiago del Estero 2052, serán copadas por charlas, talleres, proyecciones y presentaciones especiales. Habrá espacios para la reflexión y la conversación, pero también para la creación. La feria propone un recorrido amplio y diverso que conecta la producción editorial con la mirada local, nacional y contemporánea.

Invierno es una forma de celebrar la cultura en papel, el encuentro con los autores, la palabra compartida y el pensamiento crítico. En tiempos donde la cultura y el arte son atacados, la memoria, las identidades y la resistencia son algunos de los ingredientes que componen esta propuesta.

Toda la información detallada —programa completo, horarios, editoriales participantes y actividades con inscripción— se encuentra disponible en elgranpez.com.ar/feria-invierno y en el Instagram oficial: @feria.invierno.

PROGRAMA INVIERNO 2025

TALLERES

Viernes 20/6 de 17 a 19. Librería El Gran Pez.



Plus hic! Plus nunc! Plus ultra! Taller de escrituras en marcha con el escritor Iosi Havilio.

Sábado 21/6 y Domingo 22/6 de 14.30 a 16.30. Biblioteca Teatro Auditorium.

Tres encuentros consecutivos para abordar novela, cuento, guión, poesía, ensayo, autobiografía y mixes: todas las escrituras valen, en cualquier instancia de desarrollo.



SÁBADO

Sábado 21 de junio, de 10:30 a 12:00 y de 14:00 a 15:30. Sala Nachman. Con el apoyo de Argentores.

Taller de adaptación cinematográfica.

El relato literario y el relato audiovisual con el guionista, músico y escritor Leonel D'Agostino. Con una primera parte de clase abierta y otra de taller de adaptación.



Sábado 21 de 17 a 1830. Biblioteca del Teatro Auditorium.

¡Diseñamos personajes! Taller de historieta para chicos y chicas con el ilustrador, historietista y animador Andrés Lozano. Orientado a niños y niñas de 8 a 13 años.

Cómo crear personajes originales para hacerlos protagonistas de un cómic.

ACTIVIDADES

Sábado 21/6 de 15 a 16.30.



Entrevista abierta a la escritora Dolores Reyes. Conversará con Mariana Castro. Sala Nácar.



Dolores Reyes es escritora y docente. Su primera novela Cometierra fue publicada en 2019 en Argentina y España por Editorial Sigilo. (Finalista Premio de novela Fundación Medifé-Filba. Finalista Premio Memorial Silverio Cañada. Finalista Premio Mario Vargas Llosa-Finalista Premio Nacional de novela Sara Gallardo) y lleva catorce traducciones. Su segunda novela Miseria, salió en 2023 por Alfaguara para Argentina, Colombia, Uruguay, España, Perú y Estados Unidos.

Sábado 21/6 de 15.30 a 17. Sala Nachman.



Ars política, ars erótica, ars bruja … susurros cuir para una vida no fascista.

¿Cómo son las lenguas del fascismo? Una conversación entre la escritora y docente Natalia Ortiz Maldonado y el docente en Filosofía, Santiago Díaz.

Sábado 21/6 de 17 a 18:30. Sala Nácar.

El Eternauta. De la viñeta a la pantalla. Pormenores del proceso de adaptación más esperado del siglo. El periodista Max Czajkowski entrevista a Martín Oesterheld.

Martín M. Oesterheld es realizador, guionista y artista visual. Inició su carrera como ilustrador y diseñador gráfico en editoriales y agencias de publicidad, para luego volcarse a las artes visuales. En el ámbito cinematográfico, escribió y dirigió filmes de repercusión internacional; además, dirige equipos de trabajo vinculando a guionistas, escritores, artistas e investigadores, para distintos proyectos de cine y plataformas digitales. Actualmente desarrolla el largometraje de ficción "Dock Sud", y participa como consultor artístico de la serie "El Eternauta", con producción de Netflix, dirigida por Bruno Stagnaro.

Sábado 21/6 de 17.30 a 19. Camarín.

Encuentro Filosofía Salvaje, con Santiago Díaz, docente en Filosofía. No es una “clase” sino un espacio de filosofía compartida, conversada, pensada colectivamente.



PROYECCIÓN



Sábado 21/6 de 18 a 20. Sala Piazzolla.

Errante. La conquista del hogar (2022) de Adriana Lestido. Modera Marquitos Sanabria.

La realizadora presenta la película y dos libros: La conquista del hogar y Diarios de viaje, sobre la travesía emprendida entre 2019 y 2020 en cuatro viajes al Círculo Polar Ártico. La conquista del hogar reúne los diarios de esos viajes y el registro fotográfico de aquella aventura. Un viaje sensorial donde confluyen la palabra, la fotografía, la imagen audiovisual, la naturaleza en su máxima expresión, la sensibilidad y el pensamiento de una gran artista en uno de los sitios más inhóspitos del planeta.



Sábado 21/6 de 18 a 20. Sala Nachman.

Las chicas adelante. Mapa de influencias de las mujeres en el rock y en el cine de los 90, con la escritora Romina Zanelatto.



Sábado 21/6 de 19 a 20. Biblioteca del Teatro Auditorium.

Narrativas Samich: A diez años de la creación de la Oficina Perambulante, se leerán pasajes de novelas producidas artesanalmente y a pequeña escala. Participan los autores Ariel Bermani, Julia Cisneros, Ariel Luppino y Esteban Prado. Coordina Carlos Ríos. Oficina Perambulante es un proyecto editorial autogestivo repentista, proliferante y silvestre cuyas coordenadas se ubican entre La Plata y Mar del Plata. Las tapas y packaging de sus libros se confeccionan con cartones recuperados en las calles del mundo y en la vida doméstica.

Sábado 21/6 de 20 a 21. Biblioteca del Teatro Auditorium.

Contra la crueldad: ¿por qué ahora leemos más poesía? Entrevista al autor Gustavo Yuste a cargo del editor Facundo Giménez. La poesía vive un momento de atención que antes no tenía. ¿Cuáles son los desafíos y riesgos de esta época? ¿Qué aporta la poesía en tiempos de crueldad generalizada?



Sábado 21/6 de 20 a 21. Sala Nachman.

Charly García tuvo la culpa, novela gráfica presentada por su autor el músico y dibujante Martín Ameconi. El proceso de creación, la influencia de Charly en su vida y el rol de Mar del Plata como escenario emocional y narrativo. Concluirá con un homenaje musical en vivo.

DOMINGO

TALLERES

Domingo 22/6 de 15 a 16.30. Sala Nácar.

Cómo destruir un cuento en un tris tras. Los adultos leemos para las infancias con Marianela Valdivia y Mila Cañón. Para padres, mediadores, bibliotecarios, lectores adultos de literatura para niños y niñas. En este taller de lectura nos vamos a preguntar para qué leemos literatura y qué y por qué leer con los chicos y chicas.

Domingo 22/6 de 17 a 18.30. Biblioteca del Teatro Auditorium.

De grande quiero… Taller para infancias. María Victoria Islas y Florencia Fagnani imaginan qué es ser grande, a partir del libro Cuando sea grande, editado por Pípala.

ACTIVIDADES

Domingo 22/6 de 14.30 a 15.30. Sala Nachman.

Variaciones sobre el mar, conversación literaria entre el escritor Sebastián Chilano y el periodista Bernabé Tolosa. ¿Se puede hablar del mar? Qué nos atrae, qué lo convierte en monstruo, qué tiene de diversión, qué de nuestras infancias.

Domingo 22/6 de 15:30 a 16:30. Camarín.

Flotar y escribir. Los autores Flor Monfort (Diario del insomnio) y Carlos Ríos (Diario de los chapuzones), presentan sus libros en diálogo con Larisa Cumin, sobre la práctica de llevar un diario.

Flor Monfort poeta, escritora y editora del suplemento feminista Las12. Carlos Ríos escritor, profesor en Historia del Arte y editor de Oficina Preambulante.

Domingo 22/6 de 16:30 a 17:30. Sala Nachman.

El lugar sin límites. Ensayos sobre cine. José Miccio conversa sobre su reciente libro con Carlos Müller y Lucio Ferrante. Recopilación de ensayos de José Miccio, expone las múltiples facetas de su análisis cinematográfico, donde la voluntad crítica jamás niega la referencia personal o incluso la primera persona, y el elogio de una estética del desborde no desdeña una sensibilidad atenta al detalle.

Domingo 22/6 de 17 a 18.30. Sala Nácar.

Activismos y microactivismos gordos. Conversatorio sobre políticas corporales en Argentina. A propósito de la publicación del libro de Laura Contrera Ni dieta ni ajuste ni patología. Demandas activistas de la despatologización de la gordura (Madreselva, 2025), la autora dialoga con dos activistas locales, la socióloga Mercedes Estruch y la psicóloga Victoria Barboza.

Domingo 22/6 de 17.30 a 18.30. Sala Nachman.

Fantasmas de lo nuevo o de cómo la ficción dialoga con los síntomas de época. Como dos cazafantasmas, la guionista Flor Canosa y el autor Matías Moscardi conversarán sobre libros y películas de terror y ciencia ficción, en un recorrido por la cultura popular para captar las paranoias y las fantasías del presente y el futuro.

PROYECCIÓN

Proyección. Domingo 22/6 de 17 a 19. Presenta Iosi Havilio. Sala Piazzolla.

Pequeña Flor (2022). Una película de Santiago Mitre, con guión de Santiago Mitre y Mariano Llinás. Basada en la novela Pequeña Flor de iosi Havilio. Con: Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud, Sergi Lopez, Françoise Lebrub.



Pequeña Flor es una comedia negra de género fantástico, pero también una historia de amor. José es un dibujante argentino que vive en Francia junto a su mujer y su hija. La pérdida de su trabajo, la crisis de pareja que llega con la recién nacida y el encuentro con un extraño vecino le harán descubrir una serie de destrezas desconocidas: cuidar a la bebé, salvar su pareja y asesinar a su vecino… una y otra vez.

Santiago Mitre dirigió Argentina, 1985; Pequeña Flor; La Cordillera; La Patota; Los Posibles; El Estudiante; El Amor (primera parte).

Duración: 98 MIN. FRANCIA – ARGENTINA – ESPAÑA - BÉLGICA



Domingo 22/6 de 17.30 a 18.30. Camarín.

La fantasía de la isla. La editora Celia Dosio y el poeta, abogado y narrador Jorge Chiesa conversan sobre el libro Wilson con su autor Mauro De Angelis. La novela, recientemente publicada por Ediciones Bucarest, narra con humor las aventuras de Edmundo Wilson, ministro de Festejos y Protocolo de una isla imaginaria.



Domingo 22/6 de 19 a 20. Sala Nácar.

Remate Mortal, un show de humor gráfico. Los dibujantes Esteban Podeti y Gustavo Sala se suben al escenario para crear y dibujar chistes en vivo interactuando con el público.



Domingo 22/6 de 19 a 20. Biblioteca del Teatro Auditorium.

Bishop. Conversan sobre Elizabeth Bishop (1911-1979), una de las grandes poetas estadounidenses del Siglo XX, la traductora de Geografía III, Eugenia Santana Goitia y el poeta Fabián Iriarte.

PUESTA EN ESCENA

Domingo 22/6 de 20 a 21. Sala Nachman.

La Yoli Mendolazio. Texto: Fabián Díaz. Dirección: Manuela Méndez. Actúa: Olave Mendoza.

La obra reconstruye la vida de una niña nacida en un pueblo originario del norte argentino; ella, sus amigxs y su padre deben trasladarse del monte en el que viven a un barrio de casas precarias, al borde de una población que los discrimina.



Esta obra es parte del ciclo ¿Cabe el teatro en una librería? organizado por El Gran Pez. Cuenta con el apoyo de ATE Mar del Plata y el Departamento de Cultura ATE Nacional.