Con el inicio del ciclo lectivo, volvió a instalarse la tradicional feria de libros usados frente a la Catedral, en la esquina de Mitre y San Martín. En diálogo con El Marplatense, Sebastián, uno de los tres puesteros que trabajan en el lugar, contó que comenzaron el lunes, junto con el arranque de clases, y que permanecerán aproximadamente hasta fines de abril.

Ads

Puede interesarte

Allí ofrecen textos escolares usados para nivel primario y secundario, además de novelas y cuentos. Los precios de los manuales parten desde los 20 mil hasta los 25 mil pesos, lo que representa una alternativa más económica para muchas familias que buscan aliviar los gastos escolares.

La modalidad es compra, venta y también canje. “La gente trae los libros del año pasado y los canjeamos o los compramos”, explicó. Según indicó, predominan las consultas y el movimiento es constante en los primeros días. Trabajan con ejemplares de todas las editoriales y varios textos se encuentran en muy buen estado.

Ads

Para acercar material, el requisito principal es que los libros estén en condiciones: que no les falten hojas y que no estén excesivamente escritos o deteriorados. Los interesados pueden comunicarse directamente con Sebastián al 2234-385356 para consultar disponibilidad o coordinar antes de acercarse.

Ads