El Municipio desplegó un operativo para desarmar los puestos de la Feria de Artesanos con el objetivo de disminuir la inseguridad durante la nocturnidad. Sin embargo, los trabajadores denunciaron que no fueron notificados sobre esta decisión.

En este sentido, Amalia Sesma, feriante del paseo, señaló en diálogo con El Marplatense que “nosotros teníamos un compromiso con la funcionaria Selena Marinelli”.

“Esto es verdaderamente vergonzoso, se supone que un funcionario tiene que funcionar, lo menos que podría haber hecho es avisarnos que iba a haber un operativo para levantar los puestos porque nos hubiéramos anticipado para llevar a cabo la logística necesaria para levantar nuestras cosas”, agregó.

Asimismo, declaró que “tiene que quedar constancia de que los puesto son nuestros, no del Municipio. Los medidores que violentaron hoy, que rompieron los candados, están a nombre de artesanos, no son ni del Municipio ni de Emvial”.

Por lo que “nos están levantando todos los puestos sin previo aviso, habíamos llegado a un trato, pero evidentemente la funcionaria no estuvo con ganas de avisarnos de que esto iba a ocurrir y no nos permitieron la logística para que nosotros desarmemos y nos llevemos las cosas”, enfatizó.

En este contexto, aseguró que “nosotros trabajamos hasta ayer, no tenemos ni idea de cómo va a seguir esto, somos una feria con más de 40 años de tradición en Mar del Plata, conocidos en todo el país y el mundo. No es algo improvisado ni que surgió hace dos días, así que de alguna forma vamos a resolverlo porque somos luchadores, trabajadores y seguimos en la necesidad de mantener a nuestras familias”.

“Cada puesto de artesanos que están destruyendo hoy, pertenece a una familia artesana que comparte el trabajo y lo desarrolla en conjunto. Lo vamos a resolver de alguna forma, de todas maneras vamos a iniciar acciones legales contra este desalojo compulsivo sin previo aviso”, continuó.

De modo que “a pesar de que digan que nos avisaron, no lo hicieron, quiero que quede claro que no tuvimos ningún contacto con Marinelli desde hace un mes y medio, no se nos avisó previamente. Lo mismo pasó con la Feria de Mitre, a pesar de que digan que les avisaron, no lo hicieron y hay un enfrentamiento de poderes porque estas medidas se producen mediante decretos que contradicen ordenanzas que nos regulaban”, enfatizó.

Por lo tanto, “vamos a tener que iniciar acciones legales contra el Municipio y veremos qué resulta de eso. El espacio está garantizado porque tenemos una Ley Provincial que nos ampara en este espacio y ordenanzas municipales. No pueden evitar que trabajemos en el lugar, así que lo seguiremos haciendo de la forma que creamos conveniente, que podamos y nos van a encontrar en la lucha porque no nos vamos a dejar vencer tan fácilmente”, anunció.

Estas medidas, “nos condenan a la indigencia, nos han culpado de la inseguridad en la zona. Nosotros somos los que le proveemos seguridad a la zona, cuando nosotros desarmamos la feria, todos los comercios que están a nuestro alrededor cierran. No sé qué piensan hacer, si van a cerrar todo Mar del Plata para evitar a la gente en situación de calle”, resaltó.

“No se va a solucionar nada porque no hay un plan para resolver el problema de la gente en situación de calle ni de la inseguridad o la venta de drogas que es masivo en todo Mar del Plata”, concluyó.