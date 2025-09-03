La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la actualización del listado de sustancias incluidas en el Sistema Nacional de Trazabilidad.

La medida permitirá un monitoreo en tiempo real de estupefacientes, psicotrópicos y otros ingredientes farmacéuticos activos, con el fin de prevenir desvíos, fraudes y falsificaciones.

Hasta ahora, el control de sustancias críticas como fentanilo, morfina, oxicodona, ketamina y propofol se realizaba de manera fragmentada a nivel provincial, mediante vales en papel. Con la nueva disposición, publicada en el Boletín Oficial, todos los medicamentos que contengan estos compuestos deberán adaptarse en un plazo de 45 días hábiles a los requisitos de trazabilidad nacional.

La decisión se enmarca en un contexto de máxima alerta internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un aviso global tras detectar seis lotes de fentanilo contaminados con bacterias resistentes en Argentina, fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, actualmente detenido. Los productos fueron señalados como responsables de infecciones letales en pacientes críticos.

En respuesta, la ANMAT suspendió en febrero las actividades de Laboratorios Ramallo por “deficiencias críticas” en sus procesos y en mayo prohibió la comercialización de todos los productos de HLB Pharma. A estas medidas se sumó la reciente inhibición de Rigecin Labs S.A., tras detectarse fallas graves en la elaboración de soluciones parenterales.

Con este refuerzo en los controles, el Ministerio de Salud busca recuperar eficiencia y confianza pública en el sistema regulatorio. La trazabilidad digital permitirá identificar en tiempo real cualquier irregularidad en la cadena de distribución y actuar con rapidez para evitar riesgos sanitarios.

Fuente: Infobae